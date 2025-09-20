今週の【上場来高値銘柄】ホギメデ、アドテスト、ソニーＧなど107銘柄
今週の日経平均株価は、米利下げを受け値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比277円高の4万5045円と4週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は107社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、非公開化巡る再度の報道にコメントを発表したホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、26年7月期は営業利益17％増を計画する楽待 <6037> [東証Ｓ]、米半導体株人気と並走しリスクオンが継続したアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、エフィッシモが保有株比率を引き上げた太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、1株から3株への株式分割と期末配当予想の実質増額修正が好感されたノジマ <7419> [東証Ｐ]、380万株を上限とする自社株買いを実施する上組 <9364> [東証Ｐ]など。また、ソニーグループ <6758> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など66社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 7銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1930> 北陸電工 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 2銘柄
<2216> カンロ [東証Ｓ]
<2802> 味の素 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4088> エアウォータ [東証Ｐ]
<4091> 日本酸素ＨＤ [東証Ｐ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4204> 積水化 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4464> ソフト９９ [東証Ｓ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4979> ＯＡＴアグリ [東証Ｓ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 1銘柄
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5706> 三井金 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 2銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 3銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 8銘柄
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6758> ソニーＧ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6859> エスペック [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 1銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<9024> 西武ＨＤ [東証Ｐ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 2銘柄
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 14銘柄
<3626> ＴＩＳ [東証Ｐ]
<3640> 電算 [東証Ｓ]
<3663> セルシス [東証Ｐ]
<3804> システムディ [東証Ｓ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3924> ランドコンピ [東証Ｐ]
<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]
<4390> アイピーエス [東証Ｐ]
<4396> システムサポ [東証Ｐ]
<4491> Ｃマネージ [東証Ｓ]
<4832> ＪＦＥシステ [東証Ｓ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9719> ＳＣＳＫ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 19銘柄
<3392> デリカフＨＤ [東証Ｓ]
<7131> のむら産業 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8057> 内田洋 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9932> 杉本商 [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 5銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3341> 日本調剤 [東証Ｐ]
<7110> クラシコム [東証Ｇ]
<7419> ノジマ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 2銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 3銘柄
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 10銘柄
<2983> アールプラン [東証Ｇ]
<2986> ＬＡホールデ [東証Ｇ]
<2991> ランドネット [東証Ｓ]
<3452> ビーロット [東証Ｓ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]
<3496> アズーム [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8850> スターツ [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 6銘柄
<2157> コシダカＨＤ [東証Ｐ]
<6037> 楽待 [東証Ｓ]
<6045> レントラクス [東証Ｇ]
<6532> ベイカレント [東証Ｐ]
<6570> 共和コーポ [東証Ｓ]
<9556> イントループ [東証Ｇ]
株探ニュース