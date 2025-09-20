「その生き様も表現できたら」 杏花、介護士の資格を持つホステス役 ドラマ『介護スナックベルサイユ』
女優の宮崎美子が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 〜24:35)に出演する杏花のコメントが公開された。
杏花
○ホステス・新藤美来役
杏花が演じるのは、ホステス・新藤美来役。明るい性格で店を盛り上げる。介護士の資格も持っていて、客のリハビリを手伝う。
○杏花コメント
前作から約半年、「帰ってきたな」という気持ちになりました。キャストの方々もスタッフの方々もみなさん温かくて、すごく安心できる現場です。今作では、なぜ美来がこのスナックにいるのかなど、その生き様も表現できたらいいなと思っています。介護という大きなテーマやいろんな社会問題についても描いている作品です。店には、新しいメンバーも加わって、より一層華やかになった介護スナックベルサイユになるの
で、そこも注目して頂けたら嬉しいです。
(C)東海テレビ
【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』の原作・脚本は、今作も清水有生が担当。NHK連続テレビ小説『すずらん』『あぐり』のほか、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ枠では『さくらの親子丼』シリーズなど数多くのヒット作を手がけている。
