めちゃデカくてめちゃ速い、怪物クラスの国産microSD出たぞ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
microSDを購入する際、転送速度は重要ですよね？
そこでポイントになるのが、SSDなどで使われている次世代の高速メモリーカード規格「microSD Express」のものを選ぶことです。
国産メーカーであるNextorage（ネクストレージ）の「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）」はまさに同規格。そして9月12日に新たに発売された容量1TBは、 Nintendo Switch2対応で「速い・デカい」を満たした怪物級のmicroSDなんです。
■この記事で紹介している商品
安心の国産メーカーにより転送速度が約8倍アップ！
Nextorageは、2019年にソニーの技術やノウハウを継承して独立。高品質かつ高性能なメモリーカードやSSDなどのストレージ製品を開発・販売する日本のメーカーです。
そんな同メーカーの「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）」は10種類（IPX7 防水、IP5X 防塵、耐衝撃、曲げ耐性、1万回超のカード挿抜テスト、耐温度、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性）の保護耐久テストをクリアした強者。
そして件の「Express」規格対応により、ゲームのロード時間が劇的に短縮。最大読み出し速度は従来製品と比較し、約8倍の810MB/sを実現しているんです。
ゲームのストレスを減らしてくれて、スムーズで快適なプレイが楽しめるわけですね。
1TBの包容力でゲームをドカンと記録
2025年6月に発売を開始した「Gシリーズ」は128GBのみでしたが、このたび512GBと1TBが加わりました。
特に1TBの大容量となれば、ファイルサイズが大きなゲームもドカンと記録できちゃいますよね。
「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）」はお値段も3万円台としっかりしていますが…もたらしてくれる「速さとデカさ」はポイント高すぎです！
●1TB
●512GB
●128GB
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp