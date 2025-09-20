Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

microSDを購入する際、転送速度は重要ですよね？

そこでポイントになるのが、SSDなどで使われている次世代の高速メモリーカード規格「microSD Express」のものを選ぶことです。

国産メーカーであるNextorage（ネクストレージ）の「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）」はまさに同規格。そして9月12日に新たに発売された容量1TBは、 Nintendo Switch2対応で「速い・デカい」を満たした怪物級のmicroSDなんです。

安心の国産メーカーにより転送速度が約8倍アップ！

Nextorageは、2019年にソニーの技術やノウハウを継承して独立。高品質かつ高性能なメモリーカードやSSDなどのストレージ製品を開発・販売する日本のメーカーです。

そんな同メーカーの「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）」は10種類（IPX7 防水、IP5X 防塵、耐衝撃、曲げ耐性、1万回超のカード挿抜テスト、耐温度、耐X線、耐UV、耐静電、耐磁性）の保護耐久テストをクリアした強者。

そして件の「Express」規格対応により、ゲームのロード時間が劇的に短縮。最大読み出し速度は従来製品と比較し、約8倍の810MB/sを実現しているんです。

ゲームのストレスを減らしてくれて、スムーズで快適なプレイが楽しめるわけですね。

1TBの包容力でゲームをドカンと記録

2025年6月に発売を開始した「Gシリーズ」は128GBのみでしたが、このたび512GBと1TBが加わりました。

特に1TBの大容量となれば、ファイルサイズが大きなゲームもドカンと記録できちゃいますよね。

「microSD ExpressメモリーカードGシリーズEX NM3A1TB（1TB）」はお値段も3万円台としっかりしていますが…もたらしてくれる「速さとデカさ」はポイント高すぎです！

Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 512GB Nintendo Swtich2 動作検証済み microSDXC Express PCIe/NVMe Gen3x1 UHS-I データ復元ソフト付属 読み出し最大880MB/s G-シリーズ EX NM3A512/XHAE 17,980円 Amazonで見る PR PR 7,480円 楽天で購入する PR PR

Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 128GB Nintendo Switch2 動作検証済み microSDXC Express P PCIe 3x1, NVMe 1.3 UHS-I 読み出し最大810MB/s Gシリーズ EX NM3A128/XHAE 7,480円 Amazonで見る PR PR 7,480円 楽天で購入する PR PR

