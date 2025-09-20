木村了、兄が「その職に就いたので…」 『介護スナックベルサイユ』出演コメント
女優の宮崎美子が主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 〜24:35)に出演する木村了のコメントが公開された。
木村了
○昼は老人ホームでケアマネジャー
木村了が演じるのは、昼は老人ホームでケアマネジャーを務める山本健太役。ベルサイユでは主に介助やリハビリサポートの旗振り役を担当している。
○木村了コメント
連続ドラマになると聞いて嬉しかったです。今作では、健太の過去も明らかにされるかもしれません。兄が介護ヘルパーの資格をとりその職に就いたので、作品の世界を身近に感じていました。スナックに来て会いたい人に会って、本来の自分に戻って最期を迎える…、言ってみれば「終末のスナック」でもあるのかなと。命の重みや大切さを、このドラマを通じて感じて頂けたらいいなと思います。
(C)東海テレビ
【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』の原作・脚本は、今作も清水有生が担当。NHK連続テレビ小説『すずらん』『あぐり』のほか、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ枠では『さくらの親子丼』シリーズなど数多くのヒット作を手がけている。
木村了
○昼は老人ホームでケアマネジャー
木村了が演じるのは、昼は老人ホームでケアマネジャーを務める山本健太役。ベルサイユでは主に介助やリハビリサポートの旗振り役を担当している。
○木村了コメント
(C)東海テレビ
【編集部MEMO】
『介護スナックベルサイユ』の原作・脚本は、今作も清水有生が担当。NHK連続テレビ小説『すずらん』『あぐり』のほか、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ枠では『さくらの親子丼』シリーズなど数多くのヒット作を手がけている。