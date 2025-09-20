Photo: mio

この軽さがいい！

薄さ5.6mmと、衝撃的な薄さのiPhone Air。攻めたこの薄さを損ないたくない、けれど角はしっかりカバーしたい。それを叶えてくれるバンパーだけのケースが世界に帰ってきました。

付けていることを忘れるくらい薄くて軽い

Photo: mio

iOS 26のリキッドグラスのようなキラキラ感が魅力なiPhone Airですが、チタニウム素材の側面についてしまう指紋やキズが気になる…。

この部分をしっかりカバーしつつ重量を最低限に抑えるのが、この「iPhone Airバンパー」です。

Photo: mio 「iPhone Airバンパー」6,480円（税込）

装着しても、していることを忘れてしまうくらい軽い。さすがAirバンパー。

カラーもライトブルー、タン、ライトグレイ、ブラック​の4色と、iPhone Airとリンク。本体と同じカラーにすれば、ワントーンカラーのシンプルさはそのままに保護できます。

本体とバンパーを並べてもなお薄い

Photo: mio 左から、ケース単体、iPhone Air単体

ケース単体の厚みは、わたしの実測で約8.9mm。iPhone Air単体だと5.6mmなので、プラス約3.3mmということになります。

それでもiPhone Air本体がうっすくて軽いので、iPhone Airの「最近のiPhoneとは違う感」はそのままに。

Photo: mio

ただ、バンパーは背面ノーガードなのでレンズカバーなどはお忘れなく。真横から見ると結構せり出ている感じがします。

バンパーありもスッキリとしたシンプル感健在。バンパーってこうだったよなぁ。

