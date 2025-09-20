“エア”のような軽さ。iPhone Airで「バンパーだけのケース」が戻ってきた
この軽さがいい！
薄さ5.6mmと、衝撃的な薄さのiPhone Air。攻めたこの薄さを損ないたくない、けれど角はしっかりカバーしたい。それを叶えてくれるバンパーだけのケースが世界に帰ってきました。
付けていることを忘れるくらい薄くて軽い
iOS 26のリキッドグラスのようなキラキラ感が魅力なiPhone Airですが、チタニウム素材の側面についてしまう指紋やキズが気になる…。
この部分をしっかりカバーしつつ重量を最低限に抑えるのが、この「iPhone Airバンパー」です。
装着しても、していることを忘れてしまうくらい軽い。さすがAirバンパー。
カラーもライトブルー、タン、ライトグレイ、ブラックの4色と、iPhone Airとリンク。本体と同じカラーにすれば、ワントーンカラーのシンプルさはそのままに保護できます。
本体とバンパーを並べてもなお薄い
ケース単体の厚みは、わたしの実測で約8.9mm。iPhone Air単体だと5.6mmなので、プラス約3.3mmということになります。
それでもiPhone Air本体がうっすくて軽いので、iPhone Airの「最近のiPhoneとは違う感」はそのままに。
ただ、バンパーは背面ノーガードなのでレンズカバーなどはお忘れなく。真横から見ると結構せり出ている感じがします。
バンパーありもスッキリとしたシンプル感健在。バンパーってこうだったよなぁ。
