あなたは「何作」知ってますか？…古今東西の映画を知り尽くす三賢人が選んだ「笑える邦画」傑作15選

古今東西の映画を知り尽くす三賢人が選んだ″厳選の15作″を一挙紹介

もう９月に入ったのに、相も変わらず気温30℃超えが連発される今日この頃。気が滅入るような残暑を乗り越えるためには、腹の底から笑える映画を観るしかない！

そこで今回は、映画監督・映画評論家として活躍する樋口尚文氏、映画評論家の石飛徳樹（いしとびのりき）氏、映画大好き芸人のあんこ氏の三賢人を迎え、「最も笑える日本映画」をテーマに語り合ってもらった。

樋口 理屈抜きに笑える映画でおすすめなのは、『トラック野郎』シリーズ（’75〜’79年、鈴木則文監督）。実録ヤクザ映画の熱が冷め始めた時期に東映が公開した、デコトラ運転手の話です。

あの映画を一言で言うと『男はつらいよ』（’69〜’95年、山田洋次監督）の″価値転倒″なんです。寅さんは恋愛にプラトニックだけど、菅原文太演じる主人公の桃次郎はセックスへの関心もまる出し。それなのに寅さん以上に純情なところが観客の共感を呼んだのです。

あんこ 寅さん以降、こんなに続いた作品はあまりない。元祖『ワイルドスピード』じゃないですかね。

樋口 寅さんは寅次郎以外の登場人物が真っ当なのに対し、こちらはちゃんとした大人がまったくいない。むしろ桃次郎をけしかけているのも笑えますよね。

あんこ マトモなのはマドンナ役の美女だけですもんね。

石飛 私はシンプルな喜劇よりアクションやホラー、恋愛などの中に笑いが入っている映画が好きで、『ビーバップハイスクール』（’85〜’88年、那須博之監督）は、アクションの中に笑いの要素が飛び抜けて多い作品としてオススメです。

あんこ 仲村トオルさん（60）と清水宏次朗さん（60）が主演を務める学園モノですが、アクションの派手さがハンパないですよね。走行中の電車から本当に川にダイブするシーンが印象的。危険な『スタンド・バイ・ミー』ですよ、これ。

石飛 よくケガ人が出なかったと感心しますよ。いや、もしかしたら出ていたのかもしれない（笑）。今回気付いたんですが、清水宏次朗演じるヒロシが凄むときの表情が、『トラック野郎』の桃次郎にすごく似ている。あれ、たぶん意識しているんじゃないですかね。

あんこ 僕が映画に求める笑いは声を出して笑えることなんですが、その観点で紹介したいのが『遊びの時間は終らない』（’91年、萩庭貞明監督）。警察がイメージアップを狙って防犯訓練を行ったところ、銀行強盗役に選ばれた本木雅弘（59）演じる真面目な警官が強盗に成功しちゃって、警察が大慌てする物語です。

石飛 アイディア勝負の作品って、途中からつまんなくなることが多いけど、ラストまで飽きさせないのがすごい。

あんこ 本格的なシチュエーションで訓練が行われるのに、銃に弾が入っていないから発射するフリだけして「バン！」と口に出すみたいな、バカバカしさとリアルさの二面性がある作品です。たとえれば『アンジャッシュ』さんのコントのような感じですか。

樋口 主役がモッくんだから成功した作品ですよね。おちゃらけたキャラの俳優がやっても全然面白くなかったはず。真面目な印象の俳優が演じるからこそ、起こっている現象のおかしさが際立ちます。

石飛 本木さんは演技に対しても、とてもストイック。その彼の持つ真面目さが最高の形で笑いに繋がった作品ですよ。

あんこ 逆によくこの役を受けたなって感心しますね（笑）。

