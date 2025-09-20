ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦前に取材対応。前日に現役引退を発表し、この日がレギュラーシーズン最後の登板となるクレイトン・カーショー投手（37）との思い出を語った。

この日がメジャー18年間の集大成の登板になると振られると、指揮官は「期待感というか、これはドジャースファンにとって特別な瞬間だと思う。18年間彼の成長を見てきて、いろんなことを経験してきた。そのキャリアに一区切りがつく。ファンは“最後の先発登板をドジャースタジアムで見届けたんだ”と後で振り返ることができる。そういう意味があると思う。クレイトン自身はただ勝たなければいけない試合として臨もうとしているが、多くの人が彼を応援するために集まると思う。我々にとっては試合であるが、当然ながら彼の感情を注意深く見守ることになる」と話した。

感情的な瞬間になるかと問われると「感情的なものだと思う。選手たちはクレイトンのために、ドジャースのために勝ちたいと思っている。ただ、全員に聞き回ったわけではないが、彼らにとっても意味があることは間違いない。昨日、本人も“これまでで一番楽しいシーズンの一つだ”と言っていたし、チームメートが一番恋しくなるのは一緒に過ごす時間だとも語っていた。その言葉は仲間に響いている。だからチーム全体が良いパフォーマンスを見せてくれると期待している」と相乗効果にも期待した。

ドジャース一筋でプレーしたことにも「それは強調しすぎることはないと思う。今の世の中では楽な道を選んだり、短期契約を追いかけたり、“隣の芝生は青い”という発想が当たり前になっている。忠誠心は昔ほど重視されていないと思う。クレイトンはそうした価値観に逆らって生きてきた。同じユニホームを着続けることに意味を置いていた。交渉の場では険しいこともあったし、少し安い契約を選んだり、自分を信じて賭けたりすることもあった。けれどドジャーとして居続けた。だからこそ自分は彼に大きな敬意を抱いている」と振り返った。

カーショーとファンとの関係が年々深まってきたことの変化についてどう見ているかと問われると「ファンの普遍的な尊敬は当然のことだと思う。彼は成功を収めても他者に功績を譲り、常に謙虚だった。ファンはそれを理解している。例えば240イニング投げたり、短い休養で何度もポストシーズンに登板したり、常にエースとして責任を引き受けてきた。その結果、批判や失敗のリスクも背負った。環境は必ずしも最適ではなかったが、彼は決して文句も言わず、言い訳もしなかった。だからファンは彼の最高の瞬間には愛とサポートを示し、辛い時期には彼と一緒に苦しんできた。彼の人柄や市民としての姿勢を理解しているからだ」と話した。

昨年の優勝パレードでカーショーが涙したことについては「あれは当然のことだ。2020年にはパレードがなかった。彼はその時すでに17年もチームにいた。それがようやく2024年に実現した。だからとても感情的になったし、ずっと待ち望んでいた瞬間だった」と振り返った。

指揮官が現役最後だった2008年は在籍したジャイアンツでカーショーと対戦。新人自体の記憶について問われると「支配的だった。2007年か08年の春、ドジャースのスプリングキャンプで（ジャイアンツ、ドジャースなどでプレーした）マーク・スウィーニーから“（サイ・ヤング賞3度の通算165勝左腕）サンディ・コーファックスの再来みたいな新人がいる”と聞いた。そしてシーズンで実際に見たら、本当に凄まじいものだった。打者にとっては居心地悪く、球は電光石火で素晴らしかった。自分はベンチからそれを見られて良かった」と懐かしそうに話した。

この日、カーショーを長めに投げさせる可能性はと問われると「試合展開、球数、内容次第だ。もちろん可能性はある。どうなるかは様子を見て決めたい」と説明した。