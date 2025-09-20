陸上の世界選手権東京大会は２０日、女子２０キロ競歩が東京・国立競技場周辺の周回コースで行われ、４大会連続４度目の出場となる藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。

世界選手権の女子競歩で日本勢がメダルを獲得するのは初めて。金メダルは１時間２５分５４秒のマリア・ペレス（スペイン）だった。（記録は速報値）

今大会で日本勢がメダルを獲得するのは、大会初日の男子３５キロ競歩で銅メダルに輝いた勝木隼人（自衛隊）に続き、２種目目となった。

スタート直後から好位置につけた藤井はレース後半に入っても、先頭集団に食らいついた。終盤、集団がばらけたものの、藤井は３位をキープ。最後は国立競技場のトラックでの勝負となったが、後ろから迫るペルーやエクアドルの選手の猛追を振り切った。４位のパウラ・ミレナ・トーレス（エクアドル）とは同タイムだったが、着差でメダルを手にした。

フィニッシュタイムの１時間２６分１８秒は、今年２月の日本選手権で自らがマークした日本記録を１５秒更新した。

日本女子競歩界としては初となる表彰台に、藤井は「今回は本気でメダルを狙って、勝ちに来た。思い描いたレースができたので大感激」と笑顔。「まだまだ金メダルには程遠いが、まずは銅メダルを獲得できたので、次は金メダルへと歩いていきたい」と声を弾ませた。

レース中は沿道からの声援に後押しされ、「苦しくなってから、いろんな人の応援が耳に響いて、『これは行くしかない』とスイッチを入れ直せた」と振り返った。（デジタル編集部）