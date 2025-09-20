エストニアのツァフクナ外相は今回の領空侵犯について、「前例のない大胆さだ」と述べた。写真は５月撮影/Ozan Kose/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）ロシアの戦闘機３機がエストニアの領空を侵犯したことを受け、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）は１９日、インターセプト（要撃）に当たった。エストニア外務省とＮＡＴＯ報道官が明らかにした。

エストニア外務省によると、ロシアのミグ３１戦闘機３機がフィンランド湾上空でエストニア領空に侵入し、計１２分間にわたって領空内に滞在した。

これに対し、ＮＡＴＯの「東の哨兵」作戦の一環でエストニアに配備されていたイタリアのＦ３５戦闘機が、スウェーデンやフィンランドの航空機と共同で対応したという。ＮＡＴＯの連合軍作戦司令部が明らかにした。

エストニアのミハル首相は、ロシア機はその後「離脱を余儀なくされた」としている。

ＮＡＴＯのルッテ事務総長は「迅速かつ断固とした」対応だったと称賛した。

ミハル氏は今回の「全く容認できない」領空侵犯を受け、エストニアがＮＡＴＯ条約第４条に基づく協議を要請したと説明。ＮＡＴＯのハート報道官は来週初めに北大西洋理事会が招集され、今回の件について詳しく協議すると明らかにした。

ＮＡＴＯ条約第４条では、加盟国の領土的一体性や政治的独立、安全が脅かされた場合、主要意思決定機関である北大西洋理事会に正式に問題を提起して会合を開き、対応策を協議できると規定している。

先週には、ロシアの複数のドローン（無人機）と戦闘機がポーランド領空に侵入し、ポーランドがこの協議を発動していた。

一連の事案は、ロシアの戦闘機やドローンによる領空侵犯をＮＡＴＯ加盟国が報告した最新の事例に当たる。

エストニアのツァフクナ外相は、「ロシアは今年すでに４回もエストニア領空を侵犯しており、それ自体が受け入れられない。しかし今日の侵入では、３機の戦闘機が我が国の領空に侵入した。前例のない大胆さだ」との認識を示した。