あの「北野武監督作品」も選ばれた！古今東西の映画を知り尽くす三賢人が選ぶ「笑える邦画」傑作15選

「日常と非日常の間」を笑いにする森田ワールドの魅力

腹の底から笑える映画を観みたい！

そんな読者のご要望に応えるべく、映画監督・映画評論家として活躍する樋口尚文氏、映画評論家の石飛徳樹（いしとびのりき）氏、映画大好き芸人のあんこ氏の三賢人を迎え、「最も笑える日本映画」をテーマに語り合ってもらった。

石飛 笑いには非日常の笑いと日常に潜む笑いがあって、日常と非日常の間(あわい)を笑いにする天才が森田芳光監督。彼の作品の中でも一番何度も観たのが『間宮兄弟』（’06年）です。30歳を過ぎても彼女を作れず同居する兄弟の話です。兄・明信を演じるのが佐々木蔵之介（57）、弟・徹信はドランクドラゴンの塚地武雅（53）が演じています。

あんこ ホントに普通の日常なんですよね。塚地さんが演じる弟は小学校の校務員のオジさん。劇的な事件なんかあるはずがない。

石飛 サエない兄弟の周りに、なぜか常盤貴子（53）、沢尻エリカ（39）、北川景子（39）みたいな美女がいて、二人は彼女たちに声をかけたいんだけど、かけられない。恋愛の恥ずかしさがコミカルに描かれている。

あんこ あの兄弟の距離感が独特ですよね。二人で食事に行くシーンかな、「グリコじゃんけん」をして、相手が見えないほど離れると携帯電話まで使って続けるくらい仲がいい。女の子と話した夜は、布団を横に並べて寝ながら反省会をやる。修学旅行中の中学生みたい（笑）。

樋口 森田監督初期の代表作『ライブイン茅ヶ崎』は、若い男女の日常を映し出すだけの作品でした。『間宮兄弟』でも、何者でもない男女の機微を描いている。そこに彼の神髄があると言えますね。

あんこ 森田監督作品が″距離感″の面白さだとすると、人物描写で笑わせてくれるのが吉田恵輔監督の『さんかく』（’10年）。高岡蒼佑（43）演じる主人公が超絶ダサい男で……。職場では弱そうな人に高圧的で、地元の後輩には先輩風を吹かせまくるタイプ。

石飛 あれ、すごくカッコ悪いですよね。しかも裏で後輩にバカにされている。

樋口 最初はそんな主人公と、その彼女（田畑智子・44）と彼女の妹（小野恵令奈・31）を交えた三角ラブコメディなんだけど、途中からストーカーの話になる。同じ人物の多面性が巧みに描かれているから不自然じゃないし、しかも、常に笑いもあるのはすごい。

石飛 吉田監督は、以前インタビューで「観ている最中にちょっとトイレに行って、戻ってきたらまるで違う映画だと思うような作品を作りたい」と言っていた。まさにその通りの作品ですね。

樋口 主役は何もふざけたことをしないのに全編笑いの連続なのが周防正行監督『Shall we ダンス？』（’96年）。そもそも大人になってから社交ダンスにハマる人って、失礼ながら笑ってしまうじゃないですか。役所広司（69）や草刈民代（60）の麗しきコンビが、真面目にやるほどになんだかおかしさがにじみ出る。

石飛 ダンスを始めると姿勢が不自然になるんですよね（笑）。ハリウッド版だとダンスがサマになっているから、おかしさが半減してしまいます。

あんこ トイレで役所さんと竹中直人さん（69）がペアになって密着してダンスの練習をしていると、知らない人が入ってきて、「見ちゃいけないものを見た」って表情を浮かべる。あれも最高だった。

石飛 本当は草刈さん演じるダンス講師に惹(ひ)かれてダンスを始めたくせに、「健康にいいと思って」と誰でも気づくようなウソをつくところもコミカルです。

樋口 社交ダンスって異性と密着するし、ほのかにセクシャルなときめきもあるはずだけど、それをぐっと押し隠してやっている。そこも面白いんですよ。

世界のキタノ映画も「笑える映画」のなかのひとつ！

石飛 笑える映画と言えば北野武監督作品も外せませんよね。

あんこ お笑い芸人をさせてもらっている僕も同感です。なかでもこの時期にピッタリだと思うのが『菊次郎の夏』（’99年）ですね。物語は、武さん演じるちょっと怖いオジさんが、ワケありの子供と一緒に少年のお母さんのところに行くというロードムービーなんですが、道中に起こるハプニングの面白さがハンパない。

たとえば冒頭、オジさんが奥さんから旅費として５万円を渡されて、「無駄遣いしちゃダメよ」とクギを刺される。でもその５秒後くらいにはもう、子供とオジさんは競輪場にいるんです（笑）。ダメダメなオジさんと、純粋さのあまり突飛な行動をする子供の対比が面白い。

樋口 子供って常に唐突じゃないですか。だから笑えるんですよね。あの作品は子供を描いてる作品だけど、映画そのものが子供のような唐突さを持っている点が魅力なんですよ。

石飛 『菊次郎』がどこか叙情的な部分があるのに対し、バイオレンスと笑いに振り切ったのが『アウトレイジ』（’10年）。『仁義なき戦い』の北野監督版とも言うべき作品で、「馬鹿野郎」「この野郎」の応酬のテンポがいい。しかも、それを至極真面目にやっているのが笑えます。

樋口 往年の任侠映画で描かれてきた″寡黙な男の美学″なんか一切ない。これが本当のヤクザなのかどうなのかよくわからないけど、面白いんですよね。

あんこ 「全員悪人」という宣伝コピーも最高でしたね。顔が優しい人は、小日向文世さん（71）演じる刑事くらいだけど、そいつが一番の悪人だったりする。

弱小組長の石橋蓮司（84）が、歯医者で襲われて口の中にドリルを突っ込まれて血まみれになる。あれはショッキングでした。

次に登場する食事の場面で石橋さんは、口に大ケガを負っているのに、兄弟分の國村隼さん（69）に「兄弟も食えよ。おう、食えないか（笑）」とバカにされる。まるで四コマ漫画です。

石飛 三浦友和（73）、石橋蓮司、小日向文世。いい役も多い人が悪人やコミカルな役をやると不意打ちを食らって笑わされたり、震え上がったりしてしまうんですよね。いやあ、予想外に濃い鼎談になりましたね。

樋口 これ、『キネマ旬報』に載せても違和感ないくらいでしょ！（笑）

