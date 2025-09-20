アマゾンでビッグセール「プライム感謝祭」が10月7〜10日に開催！無料お試し中も対象でAmazonデバイスなどの200万点以上が割引。先行セールも実施
|Amazonプライム会員向けセール「プライム感謝祭」が10月7〜10日の初の4日間に渡って開催！
アマゾンジャパンは16日、運営する総合オンラインストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）にて有料会員サービス「Amazonプライム」に加入している人を対象にしたビッグセール「プライム感謝祭」（ http://www.amazon.co.jp/primeappreciation ）を2025年10月7日（火）0：00から10月10日（金）23：59までの初の4日間に渡って開催すると発表しています。
同社では物価上昇が続くなか、プライム会員限定のイベントであるプライム感謝祭を通じて利用者の「欲しいもの」から「必要なもの」までをよりお得な価格でお届けして家計の節約を応援し、さらに今年のプライム感謝祭では人気ブランドや定番商品もお得な価格で登場するほか、さらに買い物をより楽しんでもらえるように期間中は特別なキャンペーンも展開するとしています。なお、はじめてAmazonプライムに登録する場合は30日間の無料体験が可能で、無料体験期間中もプライム感謝祭のお得なセールなどの買い物を楽しめます。
Amazonプライムはスピーディーで便利な配送からドラマや映画、音楽など、いろいろな特典を提供する有料の会員制プログラムです。今回、そんなAmazonプライム会員向けの今年3回目のビッグセールとして今年もプライム感謝祭（Prime Big Deal Days）が10月に開催されることになりました。
＜Amazonプライム 会員特典＞
（1）配送オプション
・お急ぎ便
豊富な品揃えを最短翌日に無料でお届け
Amazon.co.jpが発送する対象商品を日本全国のお届け先（沖縄および一部離島を除く）に注文確定の最短翌日に商品が届きます。
・お届け日指定便
お届けする日時を指定できる
利用者の都合に合う日にちと時間枠を2週間先までの中で指定できます。
（2）Prime Video
・話題の映画やTV番組が見放題
『風雲！たけし城』などのオリジナル作品含むプライム会員特典対象の映画・ドラマ・アニメなどが追加料金なしで楽しめます。
（3）Amazon Music Prime
・1億曲をシャッフル再生で。人気のポッドキャストも
最新のヒットソングを集めたプレイリストやJ-POPからジャズ、キッズ向け音楽まで、幅広いジャンルの音楽が用意されており、追加料金・広告なしで楽しめます。
＜プライム感謝祭の注目セール商品＞
すでにプライム感謝祭の注目商品の一部とキャンペーン情報の一部が紹介されており、注目セール商品は以下の通りとなっています。なお、割引率は比較対照価格（ https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=GQ6B6RH72AX8D2TD ）を基準としてのものとなっているとのこと。さらに期間中にキャンペーンにエントリーの上で対象期間に合計10,000円（金額はすべて税込）以上の購入とポイントアップ対象の買い物をすることによって所定条件に応じたAmazonポイントが還元される「」（ https://www.amazon.co.jp/events/pointupcampaign/ ）も実施されます（ポイント期限・上限あり）。ポイントアップ対象の場合は自動的に抽選会へ参加となり、さらに100,000ポイント当選のチャンスもあります。エントリー期間は2025年9月16日（火）14時00分〜10月10日（金）23時59分まで、買い物対象期間は2025年10月4日（土）0時00分〜10月10日（金）23時59分まで。
（1）日用品：花王「アタック洗濯洗剤」やザバス「ホエイプロテイン」など、日用品がお得。30%OFFの人気商品も
（2）食品・飲料：コカ・コーラ「やかんの麦茶」や伊藤園「ラベルレス 日本の水」など、食品・飲料がお得。30%OFFの人気商品も
（3）ファッション：アシックスのスニーカーやヘインズのTシャツなどがお得。35%OFFの人気商品も
（4）人気の家電：Dysonのドライヤーやヒーター扇風機ファンなど、人気の家電がお得。30%OFFの人気商品も
（5）Amazonデバイス：最新のKindle ColorsoftやFire TVシリーズなど、人気のデバイスがお得。50%OFFの商品も
＜「プライムスタンプラリー」スタンプを集めて最大50,000ポイントが当たるチャンスも＞
他にもプライム感謝祭の期間中プライム会員はプライム対象商品の購入やPrime Video会員特典対象作品の視聴、初めてのモバイルアプリサインイン（対象者のみ）などのさまざまな条件を満たすことで最大5つのスタンプを集めることができ、5つすべてのスタンプを集めてプライム配送特典対象商品を2,000円以上注文すると、最大50,000ポイントの当選チャンスもある大抽選に参加できます（ https://www.amazon.co.jp/cer/stampcard/home ）。エントリー期間は2025年9月16日（土）14時00分〜10月10日（金）23時59分まで、買い物対象期間は2025年10月4日（土）0時00分〜10月10日（金）23時59分まで。
＜「ポイントDEAL祭り」で通常以上の高ポイントが貯まる！＞
プライム感謝祭先行セールを含む期間限定のビッグチャンス「ポイントDEAL祭り」（ https://www.amazon.co.jp/b/?node=26809557051 ）も開催され、通常以上の高ポイントが貯まるポイントDEAL商品を多数用意されているため、買い物がさらにお得になるチャンスがあるということです。最新家電やトレンド満載のファッション、毎日の暮らしを彩る日用品、レジャーグッズまでの幅広い商品が目白押しで、期間限定の特別企画だからこそ実現できた、まさに今だけのスペシャルな特典を見逃さないようにしましょう。買い物対象期間は2025年9月27日（土）0時00分〜10月10日（金）23時59分まで。
＜［新規アカウント連携者限定］プライム感謝祭のお買い物でdポイント最大15％還元＞
キャンペーン期間中にキャンペーンにエントリーしてアカウント連携済みの状態で対象期間中にはじめて購入したdポイント付与対象商品の買い物総額が最大15％還元の対象になる「プライム感謝祭のお買い物でdポイント最大15％還元」（ https://www.amazon.co.jp/b/?node=207316268051 ）も実施されます（上限750ポイント、期間・用途限定）。dポイント還元率は通常会員の場合はdポイント還元率10％、プライム会員の場合はdポイント還元率15％となります。なお、カートや注文確定画面の「獲得ポイント内訳」で獲得予定ポイントが確認できます。エントリー期間は2025年10月4日（土）0時00分〜10月10日（金）23時59分まで、買い物対象期間は2025年10月4日（土）0時00分〜10月10日（金）23時59分まで。
その他、Amazon.co.jpでは対象エリアに住んでいるAmazon.co.jpアカウントを持っているすべての人を対象として「Amazonフレッシュ」をはじめ、提携ネットスーパーのライフネットスーパー、バローネットスーパー、成城石井ネットスーパー、アークスネットスーパー、マルキョウネットスーパー、イトーチェーンネットスーパーをAmazon.co.jp上でそれぞれ展開しており、これらのAmazonネットスーパーの各ストアではプライム感謝祭の期間中にAmazonプライム会員を対象にして幅広い商品を最大50％OFFで販売するセールを実施します。
Amazonネットスーパーは新鮮な野菜や精肉、果物など生鮮食品からお惣菜、飲料、お酒、日用品、ベビー用品などの重くかさばる商品までを注文から最短約2時間で届け、子育て中の人をはじめ、幅広く好評となっており、物価上昇が続くなか、Amazonネットスーパーでもプライム感謝祭の期間中のセールやキャンペーンを通じて日々の生活に欠かせない食品や日用品、秋ならではの旬の食材を中心にお得な価格で提供して家計を応援するとしています。またプライム感謝祭とその前後の期間中にAmazon.co.jpでの買い物であと払い（ペイディ）、メルペイ、リクルートポイントを利用すると、ポイントが還元されるキャンペーンなども実施します。
提携ネットスーパー
・Amazon.co.jp上のライフネットスーパー
https://www.amazon.co.jp/life
対象エリア：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県の一部
10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中にプライム会員限定で10,000円以上の注文で利用する購入合計金額から5%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。さらに10月4日（土）から10月10日（金）まではAmazon.co.jpのアカウントを持っているすべての人を対象に厳選した目玉商品をお値打ち価格にて提供します。
・Amazon.co.jp上のバローネットスーパー
https://www.amazon.co.jp/valor
対象エリア：愛知県・岐阜県の一部
10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に4,000円以上を注文したプライム会員の人に期間中何度でも使える購入合計金額から30％OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。
・Amazon.co.jp上の成城石井ネットスーパー
https://www.amazon.co.jp/seijoishii
対象エリア：東京都・神奈川県・愛知県の一部
10月4日（土）から10月10日（金）までプライム会員限定で黒毛和牛や生鮮食品など成城石井の人気商品を10％OFFで提供するセールを実施します。さらに10月7日（火）から10月10日（金）までの期間中は10,000円以上を注文したプライム会員の人に購入合計金額から10％OFFクーポンをプレゼントします。
・Amazon.co.jp上のアークスネットスーパー
https://www.amazon.co.jp/arcs
対象エリア：北海道の一部
10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に8,000円以上を注文したプライム会員の人に購入合計金額から10%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。またAmazon.co.jpのアカウントを持っているすべての人を対象に10月4日（土）から10月10日（金）まで対象商品が最大50％OFFとなるセールも開催します。
・Amazon.co.jp上のマルキョウネットスーパー
https://www.amazon.co.jp/marukyo
対象エリア：福岡市とその周辺の一部
10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中にプライム会員限定で季節の野菜・果物から寿司や精肉、鮮魚まで厳選の商品が最大20％OFFとなるセールを開催します。また10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中は5,000円以上を注文したプライム会員の人に購入合計金額から10％OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。さらにサービス開始1周年を記念して10月14日（火）9時59分までマルキョウネットスーパーを初めて利用するプライム会員限定で配送料が実質無料になるキャンペーンも実施中です。
・Amazon.co.jp上のイトーチェーンネットスーパー
https://www.amazon.co.jp/itochain
対象エリア：仙台市と周辺の一部
10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に3,000円以上を注文したプライム会員の人に購入合計金額から10％OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。またAmazon.co.jpのアカウントを持っているすべての人を対象に10月4日（土）から10月10日（金）まで対象商品が最大50％OFFとなるセールも開催します。
