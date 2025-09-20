めっちゃ可愛いーーッッ♡【セリア】終売前にゲットしたい！「キティちゃんグッズ」

おしゃれ & 使えるアイテムがリーズナブルな価格で手に入る【セリア】には、平成ギャル感がかわいすぎる「キティちゃんグッズ」があるそう。小麦色に日焼けしたキティが心をくすぐる100均マニア激推しの商品をピックアップしました。

髪をしばるだけじゃない「スパイラルヘアゴム」

100均マニアの@nanaironotobira2さんが「ずっと探して」いたという「日焼けキティ」のアイテム。こちらは、クリアピンクのゴムとギャルっぽ日焼けキティの組み合わせが平成っぽすぎる「スパイラルヘアゴム」。ヘアゴムとのことですが、ブレスレット風に手首につけたり、ぬいぐるみ・キーホルダーにつけてアクセントにするのが良さそう。持っているだけで気分が上がりそうな1品です。

いろいろ使える！「つけまつげケース」

ギャルの必需品「つけまつげ」ですが、最近は出番が少なめ……という方も多いのではないでしょうか。ですが、日焼けキティデザインで登場するなら話は別！ 可愛さと懐かしさがある「つけまつげケース」は、つけまつげを入れるだけでなく「小物入れ」として使うのもおすすめ。薄型で軽量なので、バッグに入れていても邪魔にならないのが嬉しいポイント。@nanaironotobira2さんも「買おうか迷いましたが小物入れになるのでゲット」したそうです。

気分が上がる「ネイルシール」

@nanaironotobira2さんが「限定でしかもメーカー欠品」「ずっと探してもう諦めていた」という、日焼けキティの「ネイルシール」。大型店では売り切れてしまっていたものを、小さな店舗で見つけたのだそう。日焼けキティの顔と水着姿がキュートな全身・レトロかわいい横向き、さらに日焼けダニエルもいるのが魅力。ハート型のサングラスやハイビスカスなど、シールのラインアップがギャルっぽくてネイルを見るたびに笑顔になってしまいそうです。

これ優秀！「アンブレラチャーム」

日焼けキティグッズと合わせてチェックしてほしいのが、こちらの「ハローキティ アンブレラチャーム」。ころんとまあるくなったキティと、ふんわり優しいイラストのキティの2種類がラインアップ。@nanaironotobira2さんいわく、「他のサンリオキャラクター」も販売されているそう。傘の持ち手につけるだけで簡単に目印にできるので、試してみてはいかがでしょう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A