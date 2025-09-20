◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

女子２０キロ競歩で日本記録保持者の藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で、同種目日本勢初の銅メダルを獲得した。大歓声を受けた自国開催でメダルを手にし「気持ちよかった」と満面の笑み。男子がメダル量産してきた競歩種目で、女子も新たな歴史を刻み「次は金メダルに向けて歩いていきたい」と話した。

定刻の午前７時３０分にスタート。藤井は所属するエディオンの元監督で８月２２日に亡くなった川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場した。積極的にレースを進め、中盤を先頭集団で通過。１１キロで少し離れたがまたすぐに追いつくと、粘り強く集団に残り続ける。警告を２回受けながらもラストまで力強く歩き進め、３位でフィニッシュ。日本勢初の快挙を達成した。

１９年ドーハ世界陸上で７位入賞を果たし、２２年オレゴン世界陸上は６位入賞。今年２月の日本選手権を日本記録（１時間２６分３３秒）で３連覇した勢い抜群の藤井が、自らの記録を更新して同種目日本勢初のメダルを獲得した。これまでの最高は藤井の６位だった。

岡田久美子（富士通）は１時間３０分１２秒で１８位、世界陸上２回目の柳井綾音（立命大）は１時間３５分４４秒で３７位だった。

川越さんは早大時代に箱根駅伝で活躍し、指導者としては資生堂やエディオンなどで多くの好選手を育成した。エディオンは先月２５日に川越さんの訃報（ふほう）を公表し「川越氏が生前に残された多大なるご功績に対し、改めて心からの敬意と感謝を申し上げます。ご遺族の皆様に深くお悔やみ申し上げます」と哀悼のコメントをした。