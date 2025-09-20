女優の小松菜奈（29）が19日に放送された日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。出演している映画「8番出口」（監督川村元気）で主演を務める嵐・二宮和也（42）の行動に感動したことを明かした。

ゲスト出演した小松は大ヒット映画「8番出口」に出演しており「クランクアップが海のシーンで終わって」と二宮との共演シーンの撮影について語り始めた。

そこで「全体も終わったんで、バラシでみんな帰っていくんですけど。私はその場でスチールの撮影があったので、その場に残って“ちゃんと二宮さんに改めてごあいさつできなかったな”って、ちょっと心残りな部分があって」と二宮にあいさつできなかったことを後悔した。

しかし「で、スチール入って。途中で後ろから走ってくる人がいて。“あれ?”って思って振り返ったら…」と、その人物が二宮だったとし、その際、二宮が「小松さん、今回は本当にありがとうございました」とわざわざ感謝を伝えに来てくれたことに感動したと明かした。

また、この二宮の行動に陣内智則は「ニノが走ってきたんだ…」と驚き、朝日奈央も「走るんだ…二宮さんって走らないですよね?」と確認した。陣内は「走るニノ見たことないよね」とうなずいた。これに二宮は「見たことないよね、みんな。バラエティーでは走んないから」とニヤリと笑い、スタジオの笑いを誘った。