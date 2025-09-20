B&ZAI『ViVi』初登場 多彩な才能を持った”8ピースの逸材”が集まる
ジュニア内グループ・B&ZAIが、23日発売のファッション誌『ViVi』11月号に初登場する。
【写真】カワイイ！ハートポーズで写真に応じる菅田琳寧＆橋本涼ら
今年の2月に結成されたジュニアグループ、10月号に登場したACEesに引き続き、今月はB&ZAIがViVi誌面初登場。今年の夏はすでにサマソニをはじめ音楽フェスにも出演し、本格バンドグループとしての活動を広げている。これまでそれぞれ違うグループで経験を重ねてきた彼らが、今、B&ZAIを結成して思うこと、メンバーの新たな関係性、今後の目標までたっぷりのインタビュー内容とともに届ける。
また、今回は2人ごと、ケミのインタビューや撮影も実施。同じグループで長年活動してきた2人、別々のグループで活動しながらも特別な絆で結ばれた2人など、特別な信頼関係で結ばれたコンビ4組のトークセッションは必見。
さらに、今年6月に、結成して初めての単独コンサートを開催したB&ZAI。1からパフォーマンスを作り上げるために、かなりの時間をかけて話し合いを重ねてきたとか。集合インタビューでは、そんな練習の日々が育て上げたであろう、8人の一体感があった。ツッコミがうますぎる人、突然しゃべり出す人、ムードメーカーな人。グループの空気感が感じられるように誌面みちみちにロングインタビューを掲載している。
