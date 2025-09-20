ノーヘルでナンバープレートなし…バイク3台が堂々と信号無視“違反連発”　赤信号なのに逆走して右折する軽自動車も　危険な信号無視

京都市で8月、ナンバープレートを付けていないバイク3台が、堂々と揃って赤信号を無視して走り去った。そのうち数人は、ヘルメットを被っていなかった。さらに、神奈川・大和市で今月4日、白い軽自動車が前のトラックを追い越そうと、センターラインを越えて逆走し、赤信号の交差点を右折した。

ノーヘルにナンバープレートなし…バイク3台が赤信号を堂々無視

京都市内で8月、信号待ち中に、危険なバイク集団をカメラが捉えた。

撮影者は「俗に言うヤンキーって言うんですかね」と話す。

360度カメラが3台のバイクを捉えた。先頭を走る運転手と、2台目の後ろに乗る人物の頭には、ヘルメットがなかった。

バイクは、赤信号でスピードを落として、隣に並んだが先頭の1台が徐々に前に出た。よく見ると、本来あるはずのナンバープレートも付いていないように見える。

そして最後は、3台揃って信号無視していった。

撮影者は「最初止まっていたのに、なんで行くのか…。何を考えているんだって感じ」と心境を語った。

軽自動車が強引にセンターライン超え…逆走し信号無視

危険な信号無視は、4日午前9時半頃、神奈川・大和市でも撮影された。

前方を走る白い軽自動車の右のウインカーが光ったとほぼ同時に、目の前の信号が赤に変わった。

次の瞬間、白い軽自動車は強引にセンターラインを超えて逆走し、信号無視で交差点を右に曲がった。

トラックの影から飛び出るような動きに、撮影者は「反対車線から飛び出してきた車がいたら、正面衝突を起こして死んじゃうんじゃないか。信じられない。『何すんのこの人？』って感じ」と語った。

（「イット！」9月15日放送より）