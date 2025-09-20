元プロレスラー長州力（73）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。活動休止中の芸人が写ったショットを掲載し、反響を呼んでいる。

長州は「次課長の河本君と元気な姿で再会出来て本当に良かった！！」と書き出し、パニック障害とうつ病を公表し今年2月に休養を発表、7月に仕事復帰を報告したお笑いコンビ、次長課長の河本準一に言及した。そして長州は「河本君井上君 頑張って下さいね。井上君、今度たくさんアンパンを買って行くね！！ 今日は本当に楽しかったですね。 ありがとうアンドレ〜！！」とつづり、チュートリアル徳井義実、河本、そして休業中のお笑いコンビ、スピードワゴン小沢一敬（51）の3人が並んだショットをアップした。帽子をかぶった小沢はあごにひげを生やし、雰囲気が変わったようにも見える。

小沢は「週刊文春」が報じたダウンタウン松本人志に関する報道の中で、松本と行動していたなどと伝えられた。そして昨年1月に活動休止を発表した。松本はこの報道をめぐり文春側を提訴したが、昨年11月、訴状を取り下げ訴訟は終結している。

この投稿に対し「小沢さん！元気そうでよかった！」「早く復帰してくださいね」「小沢さん！ひさしぶり！」「長州さんありがとう」「オザさんの元気な姿をだいぶひさびさにみましたわああ！」「小沢さん仙人みたいになってる…」「小沢さん元気で良かった」「小沢さん元気そうで何よりです」「復活する日を待ってるからね」などとさまざまな声が寄せられている。