BTSメンバーJIN（ジン）の「Don't Say You Love Me」が、韓国の「芸術の殿堂」の「世界音楽噴水」に今月3週目(16〜21日)クラシックをはじめとする全世界の名曲と並んで選曲された。噴水ショーで市民の熱い反応を呼び起こしている。韓国メディアが報じた。

「芸術の殿堂」は9月1週目(1〜7日)にも、JINジンのソロ曲「To Me，Today」を唯一のK−POPで選曲し、大きな話題を呼んでいた。

5月16日に発売されたJINのソロミニ2集「Echo」のタイトル曲「Don't Say You Love Me」は、淡泊なサウンドと節制された曲構成で、JINの叙情的で美しい音色が目立つポップジャンルの曲だ。

今回は「Don't Say You Love Me」とともに、18年5月に発表されたBTSの「The Truth Untold」も選曲された。

クラシック音楽を主に全世界の名曲が選曲される「芸術の殿堂」の「世界音楽噴水」の選曲表と時間は芸術の殿堂公式ホームページで確認できる。韓国メディアのスターニュースは20日「ネットでは『芸術の殿堂に響き渡るJINの清くてしっかりした音色と噴水ショー、青い山の風景が忘れられないヒーリングの時間だ』とし、熱い反応を示した」と報じた。

JINの「Don't Say You Love Me」は、8月31日、Spotifyで4億ストリーミングを突破、25年K−POP曲の中で最も速いスピードの107日ぶりに該当記録を達成している。同曲は19日、Spotifyグローバルトップ50に、126日間ランクインしており、25年K−POPアーティストの歌の中で、最長チャート入りの記録を維持した。