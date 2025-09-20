新たな観光列車「赤い星」「青い星」の運行概要が明らかに

JR北海道は2025年9月18日、普通列車用として運行されてきたキハ143形気動車をリニューアルする新たな観光列車「赤い星」「青い星」の運行概要を発表しました。

【画像】長い！これが札幌〜網走間の「赤い星」運行時刻です

「赤い星」「青い星」は、JR北海道が「スタートレイン計画」として進めており、工業デザイナーの水戸岡鋭治氏がデザインを担当。普通列車として使用されてきたキハ143形4両を約18億円かけて大幅に改造します。

「赤い星」はラグジュアリークラスで、北海道開拓使のシンボル「赤星」をイメージ。個室、セミコンパートメント（半個室）、ボックス席、ラウンジ、茶室など多様なニーズに対応する座席が設定されます。プレミアムクラスとなる「青い星」は、ラベンダーや青い池をイメージした車両となる見込み。ボックス席や展望室などが設置される予定です。

「赤い星」は今後、2027年2月から函館線・石北線の札幌〜網走間で運行を開始する予定。札幌〜網走間は1日片道1本の運転で、札幌駅を9時頃に発車し、網走駅に16時頃に到着します。その後、2027年4月から7月にかけて、釧網線の釧路〜知床斜里を走り、2027年7月から11月には旅行会社が主催する道内クルーズ列車として運転されます。

乗車とランチがセットになった「ランチプラン」と、乗車のみのプランがあり、札幌〜網走間の片道では「ランチプラン」が3〜4万円台、乗車のみは2〜3万円台となる見込みです。釧路〜知床斜里間は「ランチプラン」が2〜3万円台、乗車のみは1〜2万円台となります。

「青い星」は2027年6月に富良野線の旭川・美瑛〜富良野間から運行を開始。2028年1〜2月には釧網線の釧路〜知床斜里も走ります。 札幌〜網走間、釧路〜知床斜里間は運行期間中、いずれも1日2往復が設定される予定。どちらも乗車のみの販売で、料金は旭川・美瑛〜富良野間は片道5000円、網走〜知床斜里間は片道4000円となります。