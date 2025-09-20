フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、１９日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」のヤクルト戦で今季で現役を引退する中日・中田翔内野手が引退セレモニーを行ったことを報じた。

この試合で中田は、５月１１日の阪神戦（甲子園）以来のスタメン。４番で迎えた初回２死一塁。最後はど真ん中の１４７キロを強振し直球３球で空振り三振だった。

試合後のセレモニーでは、元同僚のダルビッシュらからのビデオメッセージが流れた。とめどなく流れる涙を拭った。サプライズで花束贈呈に登場した恩師の日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーとは熱く抱擁した。

徳光さんは「栗山さんとの出会いが中田選手を人間的にも成長させた。より以上に魅力的にさせました」と明かし「僕の中で超高校球児は松井秀喜さんであり、清原（和博）さんであり中田翔さん」とし「人間的な魅力としましては中田翔さん、本当に魅力のある優しくて強い人間です」と絶賛していた。