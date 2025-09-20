◆米大リーグ レッズ―カブス（１９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）

カブスの今永昇太投手が１９日（日本時間２０日）、敵地のレッズ戦に先発した。鈴木誠也外野手は「３番・右翼」でスタメン出場した。

初回は先頭のフリードルを空振り三振。マルテを中飛に打ち取ったが、アンドゥハーには粘られての８球目を左越えに先制１０号を打たれた。味方が１点ずつ返し、２―１で迎えた３回には１死からマクレーンに左越え同点１５号を打たれ、２―２とされた。

今永は前回登板の１４日（同１５日）のレイズ戦で初回に２本塁打を浴びながらも５回３失点と粘りの投球。試合は逆転勝ちし、８敗目を回避した。８月以降全８登板で少なくとも５回を投げながら１勝３敗と援護に恵まれていない。９月２日のブレーブス戦で１か月ぶりの９勝目を挙げて以来、日本人投手５人目のデビューから２年連続２ケタ勝利をかけて３度目のチャレンジとなる。

カブスは１７日（同１８日）に５年ぶりのプレーオフ進出を決定。初のシャンパンファイトを経験した今永は「シャンパンというものは口から飲むよりも、肌から吸収した方がおいしいことが分かりました」と名言を残していた。

鈴木誠也外野手は第２打席まで２打席連続で四球で出塁。初回には続くケリーの中前打で本塁へ突入したが、タッチアウトとなった。