『ハリー・ポッター』ジーユーとのコラボ新作発売 ─ 4つの寮モチーフのカレッジテイスト

ジーユー（GU）より、『ハリー・ポッター』とのスペシャルコレクションが2025年11月21日より販売される。全国のジーユー店舗やオンラインストアでチェックしよう。

第7弾となる今回のスペシャルコレクションでは、作品でもおなじみのグリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフのホグワーツ４つの寮や、ホグワーツ生も大好きなハニーデュークスのお菓子をモチーフにしたアイテムが登場。

ウィメンズは、ハニーデュークスのロゴと、蛙チョコレート、バーティ・ボッツの百味ビーンズをモチーフにしたアイテムを展開します。それぞれの特徴的なカラーやモチーフをデザインした、ポップなラインナップ。

メンズは、ヘビーウェイトスウェットやニットカーディガンなど、４つの寮をイメージしたアイテム。カレッジテイストなデザインなので、今季トレンドのプレッピーな着こなしにもぴったり。

キッズは、メンズとおそろいで着用できる４つの寮をモチーフにしたスウェットプルオーバーと、メンズのカーディガンとリンクしたデザインのセーターを展開。お出かけでも、お家のなかでも、ご家族やご友人と楽しめるコレクションだ。

販売期間：2025年11月21日（金）より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数 ：ウィメンズ４型・メンズ５型・キッズ２型

価格帯 ：390円～3,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページよりご確認ください。