嵐の二宮和也（42）が19日に放送された日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。VTRに登場したゲストのコミュニケーション能力に脱帽した。

今回は「隠れたジャポニズムツアー」と題して「世界中から視察が来る日本のスゴい」を放送した。今回訪れたのは愛知県にある自動車のリサイクル工場を紹介した。

この企画のVTRに「旅のガイド」として登場したのは男性16人組「THE RAMPAGE」の浦川翔平だった。また、浦川のほかに日本に住む外国人3人も工場を見学することとなった。

この3人に対して浦川は「最強の布陣そろいました!」と大歓迎の様子。さらに工場見学前に観覧車で4人の“懇親会”が行われると、浦川はスティッチのモノマネを披露し、3人を爆笑させるなど盛り上げて仲を深めた。

これにVTRを見守っていた「timelesz」菊池風磨は「いやー…凄いな」とポツリ。お笑いタレント・陣内智則も「この子スゲーな…」と驚き、菊池から「凄いっすよね」と返され、静かにうなずいた。二宮は「凄いんだよな…やっぱりコイツって…」と浦川のコミュニケーション能力に脱帽した。