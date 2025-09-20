「ドジャース−ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャース・ロバーツ監督は試合前の会見で、マイケル・コペック投手が負傷者リスト入りしたことを発表。具体的な負傷箇所は明かさなかったが、「彼の話では、投げることはできるが身体的に問題を抱えている」と説明した。後に球団は正式に「右膝の炎症」と発表した。

コペックは前日の試合の七回、３番手で登板したが、先頭を四球で歩かせた後に暴投で無死二塁。次打者にも四球を与えて走者２人を背負った。９番ギルバートを空振り三振に仕留めたところでロバーツ監督が降板を告げた。

前日、コペックについて指揮官は肩や肘の故障の可能性を口にしながら、「膝の手術から復帰したばかりということもあり、投球フォームがなかなか安定していない。今は少し苦しい状況にある」と評価。「ああいう場面ではストライクを投げ、アウトを取れる投手を使う必要がある」と強制降板の理由を語った。

昨季はワールドシリーズ制覇にも貢献した２９歳の中堅右腕。今季は右肩のインピンジメント症候群により出遅れたが、６月は８登板で防御率０・００の快投を見せた。ところが、７月に左膝手術で約２カ月間の長期離脱。９月２日に復帰した後は６登板で防御率６・７５と精彩を欠いている。