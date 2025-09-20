サッカーＪ３高知ユナイテッドＳＣ（高知Ｕ）の秋田豊監督が１９日、高知市内で記者会見し、監督を辞任すると表明した。

理由については山本志穂美社長との間で軋轢（あつれき）があり、「もう一緒にできないと感じた」と説明。一方で、パワハラを受けたとする選手やスタッフからの申し立てについて、特別調査委員会がパワハラを認定したとの結果報告を受けたことも明らかにした。

高知Ｕは６月末、パワハラの申し立てがあったことから、弁護士３人による特別調査委員会を設置。秋田監督は休養していた。

秋田監督によると、パワハラと認定されたのは１８事案中、４人の選手と１人のコーチに対する６事案。足の痛みを訴え、医師と相談して走り込みを欠席した選手に「出来るか出来ないか決めるのは俺だ。お前がしたことはチームに対しての裏切り行為だ」と選手ら全員の前で激怒したことなどが含まれたという。

秋田監督は「嫌な思いをさせてしまい申し訳なかった。ここまで認定されるとは思っていなかった」と話した。

高知Ｕは、特別調査委員会の結果は出ているとしたが、「公表の準備をしているため、内容は答えられない」としている。