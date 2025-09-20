北海道民が選んだ「穴場だと思う街（駅）」ランキング！ 同率1位は「新札幌」と……？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月1日の期間、北海道居住の20〜49歳の男女1600人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 北海道版/札幌市版」として結果を発表しました。
本記事では、北海道民が選んだ「穴場だと思う街（駅）」ランキングを紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
交通の便が良いだけでなく、周辺には商業施設や医療機関も整っており、生活利便性が高いエリアです。シングル向け家賃は4.7万円、ファミリー向けは9.2万円と、コストパフォーマンスの高さも評価につながっています。
都市の中心にありながら、シングル向けで5.5万円、ファミリー向けでも13.4万円という家賃相場で、交通利便性と生活環境のバランスに優れている点が評価されています。前年に続いての1位獲得となりました。
(文:坂上 恵)
同率1位：新札幌／38点新札幌駅はJR千歳線の主要駅であり、地下鉄東西線やバスターミナルとも接続している複合的な交通拠点です。
同率1位：札幌／38点札幌駅は、JR函館本線を中心とする北海道最大のターミナル駅で、再開発が進むエリアとして注目を集めています。
