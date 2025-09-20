◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日午前１１時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ポストシーズン進出へのマジックは「１」となっており、この日の試合に勝つか、ダイヤモンドバックスが負ければ、１３年連続のポストシーズン進出が決まる。

試合前の会見でロバーツ監督は佐々木朗希投手（２３）と、ブロック・スチュワート投手（３３）が２１日（同２２日）の傘下マイナー３Ａのオクラホマシティで敵地・タコマ戦で登板すると明言。ポストシーズンへ向けて再整備が急務となっているリリーフ陣の救世主となることが期待される２人について指揮官は「スチュワートと朗希は日曜日（日本時間２２日）に投げる。その後来週へ向けて決断したい」と説明した。早ければ２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦からチームに合流し、レギュラーシーズン残り６試合でブルペンに入ることになりそうだ。

５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入った朗希は、８月にマイナーで復帰したがなかなか状態が上がらずにメジャー昇格が見送られていた。さらにドジャースは先発陣が山本、スネル、グラスノー、大谷、カーショー、シーハンと６人が好調を維持。先発ローテに入り込むことが難しくなったことから、ドジャースと朗希は救援に回ることを決断した。

朗希はなかなか１６０キロの速球が戻っていなかったが、９日（同１０日）にマイナーで先発した際に、渡米後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマーク。復調への兆しを見せると、オープン戦を除いて日米通じて初めてリリーフ登板した前日１８日（同１９日）には最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）で１回無安打無失点、２奪三振の好投を見せていた。