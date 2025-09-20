女優・土屋太鳳が、俳優の山粼賢人とダブル主演するＮｅｔｆｌｉｘドラマ「今際の国のアリス シーズン３」のイベントの写真を公開した。

土屋は２０日までにインスタグラムを更新し、「＃Ｎｅｔｆｌｉｘ シリーズ『＃今際の国のアリス』グローバルイベントの写真を！」とつづり、イベントの写真をアップ。肩を大胆に出した透け感のある黒のドレス姿を披露した。

「今際のシーズン１は、２０２０年、世界中が不安や閉塞感に包まれた頃配信が始まりました。最初のイベントは無観客でした。『無観客』という言葉がまだ慣れない頃で、どういう状態なんだろう？と思いながら入場したら、本当に観客席にお客様が誰もいない。マスクをしたメディアの方々の席も遠くて『無観客って、こういうことなのか…』と胸が締め付けられました。シーズン２もまだまだコロナ禍の名残があって、検温が必要だった記憶があるし、声を出しての応援は出来なかった気がします。」とコロナ禍だった当時のイベントについて振り返った。

「だからウサギとして、＃佐藤信介 監督やアリスたちと一緒に観てくださる方々の声をこんなに近くで聞くことが出来たのは、初めて。５年目にしてやっと出会えた『笑顔と声』でした。本当に本当に本当に嬉しかった…本当にありがとうございます」と改めて感謝の思いをつづった。

この投稿にファンからは「太鳳ちゃん大好き」「楽しそうな笑顔幸せ頂いてます」「太鳳ちゃんとても美しくて、笑顔がみれて嬉しかったです」「太鳳ちゃんとっても綺麗」「お美しい太鳳さま」「待ちきれない」などの声が寄せられてほか、英語でも多くのコメントが投稿されていた。