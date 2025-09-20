PSに向けて佐々木朗希のメジャー昇格は？ ロバーツ監督「結果を出すこと。日曜日の登板を見て最終的な決断を下す」



佐々木朗希（c）SANKEI

ドジャース傘下3Aオクラホマシティ・コメッツに所属する佐々木朗希投手が18日（日本時間19日）、本拠地での試合に3番手として登板し、1イニングを無安打無失点に抑える好投を見せた。

佐々木は5回からマウンドに上がり、打者4人に対して16球（ストライク11球）を投げ、2三振を奪取。1四球を与えたものの、球威と制球で相手打者を圧倒し、持ち味を発揮した。

試合後、ロバーツ監督は佐々木について「彼のすごいところは、25人枠（ポストシーズンのロースター）のためにできることは何でもしようと前向きなところ」と高く評価。

「これまで経験のないブルペンでの調整にも取り組み、その出来は素晴らしかったと聞いている」と語った。

さらに、今後の起用方針については「朗希は日曜日にも登板する予定で、その結果を見て翌週のことを判断するつもり」と説明。ポストシーズンの戦力入りをかけた重要なテストになる見通しを示した。

また、佐々木のメジャー昇格の可能性について問われると、「彼は自らリリーフを受け入れたが、次に必要なのは結果を出すこと。今夜はとても良い内容だった。日曜日の登板を見て、最終的な決断を下す」とコメントした。

メジャー定着を目指す佐々木にとって、次回登板は大きな試金石となりそうだ。





