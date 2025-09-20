『東京ラーメンフェスタ』全国39種類の名店が集結 閉店の名店も復活 さらに海外からも【一覧あり】
日本最大級のラーメンイベント「東京ラーメンフェスタ2025」が、10月23日から11月3日までの12日間、駒沢オリンピック公園中央広場で開催される。
【一覧】ラーメン店は39種類「知っている店はある？」第1幕→第3幕
今年は全国26都道府県と海外から39種類のラーメンが集結。3幕制で店舗が入れ替わり、第1幕・第2幕・第3幕それぞれ13店舗が出店する。
第1幕では、惜しまれつつ閉店した東京の名店や“ちゃん系”と呼ばれる話題のラーメン、ラーメン系YouTuber「ラーメン侍」とのコラボ店舗が登場。第2幕では北海道の人気店や、佐野ラーメンの名店、深夜限定営業で話題の愛媛のラーメン、さらに目黒の人気店が限定復活する。第3幕は全国イベントで大行列を作る名店や、青森の津軽煮干しラーメン、世界的グルメガイド掲載店のコラボ、オランダに出店経験を持つ滋賀のラーメン店などが参加予定。
入場は無料で、ラーメンは一杯1100円（チケット制）。10月1日からセブン-イレブンで前売り券を販売し、数量限定で5枚・10枚セット券も登場する。
東京ラーメンフェスタは、ラーメンを通じ「観光」「食育」「食文化」を考え、啓蒙するという目的で開催。今年は全国各地のイベントや地域のラーメン情報を発信している団体から、地域のおすすめラーメン店を推薦し、出店する。
今年のラーメン店は39種類（第１幕13種類、第2幕13種類、第3幕13種類）。北は北海道から南は熊本まで26都道府県、さらには海外からも出店。惜しまれつつも閉店したラーメン店が限定復活出店する。東京ラーメンフェスタ初出店の23店舗もここでしか味わえないラーメンを提供する。
■開催日時（3幕制・店舗が入れ替わります）
2025年10月23日（木）〜11月3日（月）※雨天開催
第1幕：10月23日（木）〜10月26日（日）
第2幕：10月27日（月）〜10月30日（木）
第3幕：10月31日（金）〜11月3日（月）
10:30〜20:30閉場
※各幕初日（10月23日、10月27日、10月31日）は12:00営業開始
※最終日（11月３日）は18:30閉場
※チケット販売終了は閉場30分前
