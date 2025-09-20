今回は、妊娠中妻にモラハラ発言を繰り返した上、重たいものを運ばせた夫に、仕返しを決意したエピソードを紹介します。

夫からのストレスのせいで早産に…

「会社の同僚だった夫と結婚し、待望の妊娠が発覚。つわりが重く家事をするのもやっとだったんですが、夫は『つわりごときで怠けるな！』など、モラハラ発言をして私をさらに苦しめました。

そして出産まであと数か月というときに、家にベビーベッドが届いたので夫に運んでもらおうとしたら『俺に何でも頼るな！』『それぐらい自分でやれ！』と冷たく言われてしまい、仕方なく超重いベビーベッドを自分で運び、組み立てまでしました。

で、夫からの多大なストレスのせいで、予定よりだいぶ早く出産することになった私。産後も夫は育児をやらず、イライラすることばかり。絶対に近いうちに夫に何か仕返ししてやろうと思っています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ これは絶対に許せないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。