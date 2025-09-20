久保建英が先発復帰もソシエダ3連敗…依然未勝利で降格圏転落の危機
[9.19 ラ・リーガ第5節 ベティス 3-1 ソシエダ]
ラ・リーガは19日、第5節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはベティスに1-3で敗れた。これでリーグ戦3連敗となり、開幕5試合未勝利。久保は右ウイングで2試合ぶりに先発復帰したが、左足首の捻挫の影響かドリブルで仕掛けるシーンは少なく、後半21分に途中交代となった。
試合は前半7分、ソシエダはさっそく先制を許した。右サイドからのスローインをクイックで始められると、久保とMFジョン・ゴロチャテギがマークを受け渡し切れず、MFジオバニ・ロ・チェルソがフリーでペナルティエリア付近まで侵入。最後は短いパスからFWクチョ・エルナンデスに右足で突き刺された。
それでもソシエダは前半13分、右サイドで久保とMFブライス・メンデスがプレッシャーをかけ、相手のパスミスを誘うと、これをFWミケル・オヤルサバルが敵陣深くで回収。最後はやや手数がかかったが、FWアンデル・バレネチェアがつないだボールをB・メンデスが突き刺し、同点に追いついた。
その後は互いにボールを握り合う展開が続く中、前半20分、久保はB・メンデスからのロングフィードを右サイド深くで受けると、ドリブルで相手をかわして中に戻し、B・メンデスが左足シュートを狙うも、相手守備陣にブロックされる。同39分には右サイドでドリブル突破を試みた久保がDFナタンに倒され、イエローカードを誘発した。
さらに前半45分、ソシエダは左サイドでMFパブロ・マリンがこぼれ球を回収し、B・メンデスが浮き球のパスをエリア内に入れると、オヤルサバルがワンタッチで落としたボールに久保が反応。久保はダイレクトの左足シュートを選択したが、これがナタンのブロックに阻まれ、特典の絶好機を逃した。久保は頭を抱えて悔しがる姿を見せた。
前半アディショナルタイム3分には久保が右サイドを縦突破し、右足クロスを送り込んだが、ボールはファーサイドに流れて味方にはつながらず。両チームとも8本ずつのシュートを放ったオープンな前半は1-1で終わった。
そうして迎えた後半4分、次の試合を動かしたのはベティスだった。相手のショートCKに対して久保が2人を見る形となり、オヤルサバルが遅れて対応したことでMFパブロ・フォルナルスにフリーでクロスを上げられると、ニアサイドでMFアブデ・エザルズリが反応。ボールにはほとんど触れられなかったが、飛び込んだGKアレックス・レミロがキャッチし損ねたボールがゴールに入り、オウンゴールとなった。
1点ビハインドとなったソシエダは後半13分、早くも2枚替えでゴロチャテギとFWアンデル・バレネチェアを下げ、新加入のMFゴンサロ・ゲデスとMFカルロス・ソレールを入れると、同21分にも久保とマリンも下がってMFアルセン・ザハリャンとMFルカ・スチッチを投入。日本代表戦での左足首負傷によって前節のR・マドリー戦で途中出場にとどまっていた久保はこの日も66分間のプレータイムにとどまった。
すると直後の後半24分、ベティスが右サイドを突破したDFエクトル・ベジェリンからのクロスをMFパブロ・フォルナルスが決め、3-1。そのままタイムアップを迎え、ソシエダはここまで開幕2分3敗となり、今節未消化の下位のレバンテ、マジョルカ、ジローナのいずれかが勝利すれば降格圏に沈む状況となった。
ラ・リーガ次節は来週ミッドウィークに行われ、ソシエダは24日、久保の古巣マジョルカとの残留争い直接対決を迎える。
