週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月19日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <6334> 明治機 東証Ｓ 61.1倍 ( 855) 318 ( +5.6 )
２. <7863> 平賀 東証Ｓ 40.0倍 ( 80) 1015 ( +0.5 )
３. <7578> ニチリョク 東証Ｓ 39.1倍 ( 2,542) 131 ( +8.3 )
４. <3223> ＳＬＤ 東証Ｓ 32.1倍 ( 289) 1015 ( +2.6 )
５. <4558> 中京医薬 東証Ｓ 31.2倍 ( 967) 215 ( +3.4 )
６. <2122> インタスペス 東証Ｓ 30.8倍 ( 246) 1400 ( +48.3 )
７. <7707> ＰＳＳ 東証Ｇ 28.2倍 ( 4,122) 213 ( +9.8 )
８. <8944> ランビジネス 東証Ｓ 23.5倍 ( 822) 251 ( +14.6 )
９. <4494> バリオ 東証Ｓ 21.9倍 ( 416) 846 ( +7.4 ) サイバーセキュリティ関連
10. <4287> ジャストプラ 東証Ｓ 16.2倍 ( 601) 537 ( +12.6 )
11. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 13.7倍 ( 1,011) 452 ( -2.6 ) 人工知能関連
12. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 13.4倍 ( 6,831) 305 ( +5.2 )
13. <7527> システムソフ 東証Ｓ 12.4倍 ( 1,844) 67 ( +13.6 ) 人工知能関連
14. <3665> エニグモ 東証Ｐ 11.1倍 ( 1,108) 427 ( +12.4 )
15. <1380> 秋川牧園 東証Ｓ 10.8倍 ( 108) 1014 ( -0.7 )
16. <9215> ＣａＳｙ 東証Ｇ 10.5倍 ( 116) 1029 ( -0.3 )
17. <4166> かっこ 東証Ｇ 10.4倍 ( 825) 785 ( +2.2 ) サイバーセキュリティ関連
18. <350A> ＤＧ 東証Ｇ 10.4倍 ( 5,957) 6100 ( -14.3 ) 蓄電池関連
19. <4380> Ｍマート 東証Ｇ 9.5倍 ( 181) 1355 ( +1.7 ) 生成AI関連
20. <6775> ＴＢグループ 東証Ｓ 9.5倍 ( 332) 141 ( +9.3 )
21. <9816> ストライダズ 東証Ｓ 9.3倍 ( 148) 282 ( +4.4 )
22. <5017> 富士石油 東証Ｐ 9.1倍 ( 2,124) 497 ( +20.3 )
23. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 8.8倍 ( 2,104) 303 ( +5.2 )
24. <3640> 電算 東証Ｓ 8.4倍 ( 829) 3465 ( +33.2 ) データセンター関連
25. <3633> ＧＭＯペパボ 東証Ｓ 7.8倍 ( 289) 2019 ( +20.5 ) 生成AI関連
26. <1382> ホーブ 東証Ｓ 7.1倍 ( 409) 2917 ( +63.1 )
27. <4978> リプロセル 東証Ｇ 7.0倍 ( 2,314) 206 ( +7.3 )
28. <153A> カウリス 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,863) 2488 ( +15.5 ) サイバーセキュリティ関連
29. <3996> サインポスト 東証Ｓ 6.9倍 ( 558) 348 ( +10.8 ) 人工知能関連
30. <324A> ブッキングＲ 東証Ｇ 6.7倍 ( 1,528) 1292 ( +13.2 )
31. <9165> クオルテック 東証Ｇ 6.6倍 ( 132) 1533 ( +4.7 ) 電気自動車関連
32. <7074> ２４７ＨＤ 東証Ｇ 6.5倍 ( 267) 279 ( -3.1 )
33. <7378> アシロ 東証Ｇ 6.5倍 ( 3,446) 1536 ( -34.8 )
34. <2553> Ｏｎｅ中国５ 東証Ｅ 6.1倍 ( 1,190) 2126 ( +5.8 )
35. <3778> さくらネット 東証Ｐ 6.1倍 ( 9,590) 3740 ( +29.8 ) データセンター関連
36. <4582> シンバイオ 東証Ｇ 6.1倍 ( 1,023) 140 ( -0.7 )
37. <6218> エンシュウ 東証Ｓ 6.0倍 ( 114) 551 ( +13.6 )
38. <7110> クラシコム 東証Ｇ 6.0倍 ( 334) 2241 ( +22.5 )
39. <9251> ＡＢ＆Ｃ 東証Ｇ 5.9倍 ( 1,147) 1236 ( +23.7 )
40. <248A> キッズスター 東証Ｇ 5.7倍 ( 109) 2200 ( +13.0 )
41. <3804> システムディ 東証Ｓ 5.7倍 ( 86) 2042 ( -9.6 )
42. <5136> トリプラ 東証Ｇ 5.6倍 ( 1,261) 2113 ( +0.4 ) 人工知能関連
43. <2112> 塩水糖 東証Ｓ 5.5倍 ( 736) 438 ( +8.7 )
44. <5582> グリッド 東証Ｇ 5.2倍 ( 659) 2681 ( +11.0 ) 人工知能関連
45. <2978> ツクルバ 東証Ｇ 5.2倍 ( 129) 605 ( -0.5 )
46. <7646> ＰＬＡＮＴ 東証Ｓ 5.0倍 ( 145) 1670 ( -2.6 )
47. <8013> ナイガイ 東証Ｓ 4.9倍 ( 5,304) 372 ( +7.8 )
48. <7983> ミロク 東証Ｓ 4.9倍 ( 103) 1215 ( +0.4 )
49. <3544> サツドラＨＤ 東証Ｓ 4.8倍 ( 210) 826 ( -2.0 )
50. <7236> ティラド 東証Ｐ 4.7倍 ( 402) 7650 ( +15.9 )
株探ニュース