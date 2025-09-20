　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <6334> 明治機　　　　東証Ｓ 　61.1倍 ( 　855) 　　318　(　+5.6 )　
２. <7863> 平賀　　　　　東証Ｓ 　40.0倍 (　　80)　　1015　(　+0.5 )　
３. <7578> ニチリョク　　東証Ｓ 　39.1倍 ( 2,542) 　　131　(　+8.3 )　
４. <3223> ＳＬＤ　　　　東証Ｓ 　32.1倍 ( 　289)　　1015　(　+2.6 )　
５. <4558> 中京医薬　　　東証Ｓ 　31.2倍 ( 　967) 　　215　(　+3.4 )　
６. <2122> インタスペス　東証Ｓ 　30.8倍 ( 　246)　　1400　( +48.3 )　
７. <7707> ＰＳＳ　　　　東証Ｇ 　28.2倍 ( 4,122) 　　213　(　+9.8 )　
８. <8944> ランビジネス　東証Ｓ 　23.5倍 ( 　822) 　　251　( +14.6 )　
９. <4494> バリオ　　　　東証Ｓ 　21.9倍 ( 　416) 　　846　(　+7.4 )　 サイバーセキュリティ関連
10. <4287> ジャストプラ　東証Ｓ 　16.2倍 ( 　601) 　　537　( +12.6 )　
11. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　13.7倍 ( 1,011) 　　452　(　-2.6 )　 人工知能関連
12. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　13.4倍 ( 6,831) 　　305　(　+5.2 )　
13. <7527> システムソフ　東証Ｓ 　12.4倍 ( 1,844)　　　67　( +13.6 )　 人工知能関連
14. <3665> エニグモ　　　東証Ｐ 　11.1倍 ( 1,108) 　　427　( +12.4 )　
15. <1380> 秋川牧園　　　東証Ｓ 　10.8倍 ( 　108)　　1014　(　-0.7 )　
16. <9215> ＣａＳｙ　　　東証Ｇ 　10.5倍 ( 　116)　　1029　(　-0.3 )　
17. <4166> かっこ　　　　東証Ｇ 　10.4倍 ( 　825) 　　785　(　+2.2 )　 サイバーセキュリティ関連
18. <350A> ＤＧ　　　　　東証Ｇ 　10.4倍 ( 5,957)　　6100　( -14.3 )　 蓄電池関連
19. <4380> Ｍマート　　　東証Ｇ　　9.5倍 ( 　181)　　1355　(　+1.7 )　 生成AI関連
20. <6775> ＴＢグループ　東証Ｓ　　9.5倍 ( 　332) 　　141　(　+9.3 )　
21. <9816> ストライダズ　東証Ｓ　　9.3倍 ( 　148) 　　282　(　+4.4 )　
22. <5017> 富士石油　　　東証Ｐ　　9.1倍 ( 2,124) 　　497　( +20.3 )　
23. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　8.8倍 ( 2,104) 　　303　(　+5.2 )　
24. <3640> 電算　　　　　東証Ｓ　　8.4倍 ( 　829)　　3465　( +33.2 )　 データセンター関連
25. <3633> ＧＭＯペパボ　東証Ｓ　　7.8倍 ( 　289)　　2019　( +20.5 )　 生成AI関連
26. <1382> ホーブ　　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　409)　　2917　( +63.1 )　
27. <4978> リプロセル　　東証Ｇ　　7.0倍 ( 2,314) 　　206　(　+7.3 )　
28. <153A> カウリス　　　東証Ｇ　　6.9倍 ( 1,863)　　2488　( +15.5 )　 サイバーセキュリティ関連
29. <3996> サインポスト　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　558) 　　348　( +10.8 )　 人工知能関連
30. <324A> ブッキングＲ　東証Ｇ　　6.7倍 ( 1,528)　　1292　( +13.2 )　
31. <9165> クオルテック　東証Ｇ　　6.6倍 ( 　132)　　1533　(　+4.7 )　 電気自動車関連
32. <7074> ２４７ＨＤ　　東証Ｇ　　6.5倍 ( 　267) 　　279　(　-3.1 )　
33. <7378> アシロ　　　　東証Ｇ　　6.5倍 ( 3,446)　　1536　( -34.8 )　
34. <2553> Ｏｎｅ中国５　東証Ｅ　　6.1倍 ( 1,190)　　2126　(　+5.8 )　
35. <3778> さくらネット　東証Ｐ　　6.1倍 ( 9,590)　　3740　( +29.8 )　 データセンター関連
36. <4582> シンバイオ　　東証Ｇ　　6.1倍 ( 1,023) 　　140　(　-0.7 )　
37. <6218> エンシュウ　　東証Ｓ　　6.0倍 ( 　114) 　　551　( +13.6 )　
38. <7110> クラシコム　　東証Ｇ　　6.0倍 ( 　334)　　2241　( +22.5 )　
39. <9251> ＡＢ＆Ｃ　　　東証Ｇ　　5.9倍 ( 1,147)　　1236　( +23.7 )　
40. <248A> キッズスター　東証Ｇ　　5.7倍 ( 　109)　　2200　( +13.0 )　
41. <3804> システムディ　東証Ｓ　　5.7倍 (　　86)　　2042　(　-9.6 )　
42. <5136> トリプラ　　　東証Ｇ　　5.6倍 ( 1,261)　　2113　(　+0.4 )　 人工知能関連
43. <2112> 塩水糖　　　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　736) 　　438　(　+8.7 )　
44. <5582> グリッド　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　659)　　2681　( +11.0 )　 人工知能関連
45. <2978> ツクルバ　　　東証Ｇ　　5.2倍 ( 　129) 　　605　(　-0.5 )　
46. <7646> ＰＬＡＮＴ　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　145)　　1670　(　-2.6 )　
47. <8013> ナイガイ　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 5,304) 　　372　(　+7.8 )　
48. <7983> ミロク　　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　103)　　1215　(　+0.4 )　
49. <3544> サツドラＨＤ　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　210) 　　826　(　-2.0 )　
50. <7236> ティラド　　　東証Ｐ　　4.7倍 ( 　402)　　7650　( +15.9 )　

