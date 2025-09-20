

●今週の業種別騰落率ランキング



※9月19日終値の9月12日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 10 業種 値下がり： 23 業種

東証プライム：1615銘柄 値上がり： 674 銘柄 値下がり： 908 銘柄 変わらず他： 33 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 石油・石炭(0259) +1.91 富士石油 <5017> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

２. 卸売業(0276) +1.56 スタティアＨ <3393> 、内田洋 <8057> 、伊藤忠食 <2692>

３. 電気機器(0266) +0.93 Ｊディスプレ <6740> 、コクサイエレ <6525> 、レーザーテク <6920>

４. 輸送用機器(0267) +0.59 ティラド <7236> 、三桜工 <6584> 、モリタＨＤ <6455>

５. 銀行業(0278) +0.50 あおぞら銀 <8304> 、京都ＦＧ <5844> 、栃木銀 <8550>

６. 化学(0257) +0.26 トリケミカル <4369> 、レゾナック <4004> 、日本高純度 <4973>

７. ガラス・土石(0261) +0.17 日ヒュム <5262> 、フジミインコ <5384> 、特殊陶 <5334>

８. 機械(0265) +0.13 ローツェ <6323> 、ディスコ <6146> 、ＴＯＷＡ <6315>

９. その他金融業(0281) +0.10 イー・ギャラ <8771> 、ネットプロ <7383> 、リコーリース <8566>

10. 食料品(0254) +0.09 カルビー <2229> 、ピックルス <2935> 、ケンコーマヨ <2915>

11. 金属製品(0264) -0.30 三和ＨＤ <5929> 、洋缶ＨＤ <5901> 、ノーリツ <5943>

12. 情報・通信業(0275) -0.32 ＷＯＷＯＷ <4839> 、ラクスル <4384> 、エニーカラー <5032>

13. 証券・商品(0279) -0.36 極東証券 <8706> 、松井 <8628> 、ＪＩＡ <7172>

14. ゴム製品(0260) -0.38 浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、オカモト <5122>

15. 陸運業(0271) -0.55 京急 <9006> 、ＪＲ九州 <9142> 、セイノーＨＤ <9076>

16. 倉庫・運輸(0274) -0.59 三菱倉 <9301> 、渋沢倉 <9304> 、エーアイテイ <9381>

17. 医薬品(0258) -0.64 ペプドリ <4587> 、大塚ＨＤ <4578> 、協和キリン <4151>

18. 不動産業(0282) -0.74 パーク２４ <4666> 、空港施設 <8864> 、グッドコムＡ <3475>

19. パルプ・紙(0256) -0.86 レンゴー <3941> 、中越パ <3877> 、北越コーポ <3865>

20. 鉱業(0252) -0.96 ＩＮＰＥＸ <1605> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515>

21. 建設業(0253) -0.98 若築建 <1888> 、新日本建 <1879> 、東京エネシス <1945>

22. 非鉄金属(0263) -1.10 ＳＷＣＣ <5805> 、古河機金 <5715> 、大阪チタ <5726>

23. 繊維製品(0255) -1.12 ワールド <3612> 、ＴＳＩＨＤ <3608> 、ユニチカ <3103>

24. 海運業(0272) -1.48 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、商船三井 <9104>

25. 小売業(0277) -1.68 Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、くら寿司 <2695> 、パルＨＤ <2726>

26. 精密機器(0268) -1.86 テルモ <4543> 、朝日インテク <7747> 、セイコーＧ <8050>

27. 水産・農林業(0251) -1.93 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、マルハニチロ <1333>

28. 鉄鋼(0262) -2.00 東京製鉄 <5423> 、淀川鋼 <5451> 、新日本電工 <5563>

29. 空運業(0273) -2.01 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

30. サービス業(0283) -2.60 プロレド <7034> 、ＨＵグループ <4544> 、サンウェルズ <9229>

31. 保険業(0280) -2.83 Ｔ＆Ｄ <8795> 、アニコムＨＤ <8715> 、第一生命ＨＤ <8750>

32. 電気・ガス(0270) -4.83 東電ＨＤ <9501> 、東ガス <9531> 、北海電 <9509>

33. その他製品(0269) -7.68 任天堂 <7974> 、アシックス <7936> 、ＴＯＰＰＡＮ <7911>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

