　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※9月19日終値の9月12日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ　　-39.3 　　238　 東証が信用規制の臨時措置を実施
２. <7378> アシロ　　　　東証Ｇ　　-34.8　　1536　 ２５年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正も物足りなさ
３. <9237> 笑美面　　　　東証Ｇ　　-32.3　　1911　
４. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　-25.8 　　173　 トレジャリー戦略の方針転換発表も利益確定売り
５. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ　　-25.2 　　760　
６. <7603> ジーイエット　東証Ｓ　　-21.4 　　275　 仮想通貨関連
７. <6335> 東京機　　　　東証Ｓ　　-19.3 　　557　 防衛関連
８. <4199> ワンプラ　　　東証Ｇ　　-17.5　　1032　
９. <4839> ＷＯＷＯＷ　　東証Ｐ　　-17.5　　1388　 円高メリット関連
10. <8783> ａｂｃ　　　　東証Ｓ　　-16.5 　　333　
11. <2315> ＣＡＩＣＡＤ　東証Ｓ　　-16.3 　　118　 今期経常を34％下方修正
12. <7034> プロレド　　　東証Ｐ　　-16.3 　　648　 今期最終損益を赤字拡大へ下方修正
13. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　東証Ｐ　　-15.9 　　465　 上方修正発表も出尽くし感が先行
14. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-15.1 　　516　 人工知能関連
15. <4384> ラクスル　　　東証Ｐ　　-14.9　　1170　 今期業績見通しはコンセンサス下振れ
16. <3653> モルフォ　　　東証Ｇ　　-14.8　　1061　 ２５年１０月期業績予想を最終赤字に下方修正
17. <350A> ＤＧ　　　　　東証Ｇ　　-14.3　　6100　 ２６年７月期営業減益へ
18. <8746> ｕｎｂａｎｋ　東証Ｓ　　-14.2 　　520　 仮想通貨関連
19. <2926> 篠崎屋　　　　東証Ｓ　　-13.6 　　114　
20. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-13.3　　1030　
21. <3399> 山岡家　　　　東証Ｓ　　-12.8　　3375　
22. <2695> くら寿司　　　東証Ｐ　　-12.1　　3510　 １１～７月期最終利益２２％減
23. <215A> タイミー　　　東証Ｇ　　-12.1　　1501　 通期売上高予想のレンジ引き下げを嫌気
24. <3727> アプリックス　東証Ｇ　　-12.0 　　190　
25. <2700> 木徳神糧　　　東証Ｓ　　-12.0　　5290　
26. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ　　-11.9　　　37　
27. <5032> エニーカラー　東証Ｐ　　-11.2　　5560　 JPX日経400関連
28. <4666> パーク２４　　東証Ｐ　　-10.8　1942.5　 モビリティ事業苦戦で第３四半期は増収減益で着地
29. <9213> セイファート　東証Ｓ　　-10.5　　1038　
30. <4014> カラダノート　東証Ｇ　　-10.4 　　473　
31. <4571> ナノＭＲＮＡ　東証Ｇ　　-10.3 　　131　
32. <7974> 任天堂　　　　東証Ｐ　　-10.1 　12800　
33. <3565> アセンテック　東証Ｓ　　-10.1　　1572　 ２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正も再ＴＯＢへの思惑後退
34. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ　　-10.0 　　386　 ドローン関連
35. <3441> 山王　　　　　東証Ｓ 　　-9.6 　　974　
36. <3804> システムディ　東証Ｓ 　　-9.6　　2042　
37. <4544> ＨＵグループ　東証Ｐ 　　-9.5　　3483　
38. <4393> バンクオブイ　東証Ｇ 　　-9.5　　8890　
39. <3542> ベガコーポ　　東証Ｇ 　　-9.2　　1739　
40. <9236> ジャパンＭＡ　東証Ｇ 　　-9.2　　1178　 第３四半期決算で営業赤字幅が拡大
41. <5892> ユトリ　　　　東証Ｇ 　　-9.1　　4780　
42. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ 　　-8.9 　　754　 ２５年１０月期利益予想を上方修正も材料出尽くし感
43. <1758> 太洋基礎　　　東証Ｓ 　　-8.8　　2256　 下水道関連
44. <4936> アクシージア　東証Ｓ 　　-8.8 　　466　
45. <9214> ＲＩ　　　　　東証Ｇ 　　-8.7　　1540　
46. <7906> ヨネックス　　東証Ｓ 　　-8.7　　3670　 JPX日経400関連
47. <5805> ＳＷＣＣ　　　東証Ｐ 　　-8.7　　7980　 データセンター関連
48. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　　-8.7 　　347　
49. <9235> 売れるＧ　　　東証Ｇ 　　-8.7　　1265　
50. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ 　　-8.6 　　670　

