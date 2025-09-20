週間ランキング【値下がり率】 (9月19日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※9月19日終値の9月12日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,312銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7746> 岡本硝子 東証Ｓ -39.3 238 東証が信用規制の臨時措置を実施
２. <7378> アシロ 東証Ｇ -34.8 1536 ２５年１０月期業績予想及び配当予想を上方修正も物足りなさ
３. <9237> 笑美面 東証Ｇ -32.3 1911
４. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -25.8 173 トレジャリー戦略の方針転換発表も利益確定売り
５. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ -25.2 760
６. <7603> ジーイエット 東証Ｓ -21.4 275 仮想通貨関連
７. <6335> 東京機 東証Ｓ -19.3 557 防衛関連
８. <4199> ワンプラ 東証Ｇ -17.5 1032
９. <4839> ＷＯＷＯＷ 東証Ｐ -17.5 1388 円高メリット関連
10. <8783> ａｂｃ 東証Ｓ -16.5 333
11. <2315> ＣＡＩＣＡＤ 東証Ｓ -16.3 118 今期経常を34％下方修正
12. <7034> プロレド 東証Ｐ -16.3 648 今期最終損益を赤字拡大へ下方修正
13. <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 東証Ｐ -15.9 465 上方修正発表も出尽くし感が先行
14. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -15.1 516 人工知能関連
15. <4384> ラクスル 東証Ｐ -14.9 1170 今期業績見通しはコンセンサス下振れ
16. <3653> モルフォ 東証Ｇ -14.8 1061 ２５年１０月期業績予想を最終赤字に下方修正
17. <350A> ＤＧ 東証Ｇ -14.3 6100 ２６年７月期営業減益へ
18. <8746> ｕｎｂａｎｋ 東証Ｓ -14.2 520 仮想通貨関連
19. <2926> 篠崎屋 東証Ｓ -13.6 114
20. <3803> イメージ情報 東証Ｇ -13.3 1030
21. <3399> 山岡家 東証Ｓ -12.8 3375
22. <2695> くら寿司 東証Ｐ -12.1 3510 １１～７月期最終利益２２％減
23. <215A> タイミー 東証Ｇ -12.1 1501 通期売上高予想のレンジ引き下げを嫌気
24. <3727> アプリックス 東証Ｇ -12.0 190
25. <2700> 木徳神糧 東証Ｓ -12.0 5290
26. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ -11.9 37
27. <5032> エニーカラー 東証Ｐ -11.2 5560 JPX日経400関連
28. <4666> パーク２４ 東証Ｐ -10.8 1942.5 モビリティ事業苦戦で第３四半期は増収減益で着地
29. <9213> セイファート 東証Ｓ -10.5 1038
30. <4014> カラダノート 東証Ｇ -10.4 473
31. <4571> ナノＭＲＮＡ 東証Ｇ -10.3 131
32. <7974> 任天堂 東証Ｐ -10.1 12800
33. <3565> アセンテック 東証Ｓ -10.1 1572 ２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正も再ＴＯＢへの思惑後退
34. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -10.0 386 ドローン関連
35. <3441> 山王 東証Ｓ -9.6 974
36. <3804> システムディ 東証Ｓ -9.6 2042
37. <4544> ＨＵグループ 東証Ｐ -9.5 3483
38. <4393> バンクオブイ 東証Ｇ -9.5 8890
39. <3542> ベガコーポ 東証Ｇ -9.2 1739
40. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ -9.2 1178 第３四半期決算で営業赤字幅が拡大
41. <5892> ユトリ 東証Ｇ -9.1 4780
42. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ -8.9 754 ２５年１０月期利益予想を上方修正も材料出尽くし感
43. <1758> 太洋基礎 東証Ｓ -8.8 2256 下水道関連
44. <4936> アクシージア 東証Ｓ -8.8 466
45. <9214> ＲＩ 東証Ｇ -8.7 1540
46. <7906> ヨネックス 東証Ｓ -8.7 3670 JPX日経400関連
47. <5805> ＳＷＣＣ 東証Ｐ -8.7 7980 データセンター関連
48. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ -8.7 347
49. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ -8.7 1265
50. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -8.6 670
株探ニュース