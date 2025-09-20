ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元雨上がり決死隊の宮迫博之とトークする中で、活動休止中の芸人にふれる一幕があった。

堀江氏は、自身が主演・プロデュースを務める12月上演のミュージカル「ブルーサンタクロース2025」に宮迫の出演が決まった件について「今回、ミュージカルをお引き受けいただいて、ありがとうございます」と感謝した。宮迫も「本当にありがたいお誘いで」と出演にノリノリだった。

その後、ミュージカルや演技などについてさまざまな話に花を咲かせた流れで、堀江氏は「（ミュージカルなどに出れる）良い人を紹介してほしいんですけど」と質問した。

宮迫は「良い人？ …まあ、スピードワゴンの小沢って言いたいところなんだけど、あんな声の通らない人間はおらんからね。半径30センチぐらいのところで声が落ちてしまうから。ミュージカル不可能なんやね、あの人」と声まねをしつつ、活動休止中のお笑いコンビ、スピードワゴンの小沢一敬の名を出した。

ちなみに小沢は「週刊文春」が報じたダウンタウン松本人志に関する報道の中で、松本と行動していたなどと伝えられた。そして昨年1月に活動休止を発表した。松本はこの報道をめぐり文春側を提訴したが、昨年11月、訴状を取り下げ訴訟は終結している。

堀江氏が「小沢君は、『ダウンタウンチャンネル』に出れるんじゃないですか？」と、11月1日からの開始が発表されている、ダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」に言及すると、宮迫は「それは“出る”と願っているけど。そこはさすがに動いてると思うよ」と推察。 堀江氏は「僕も彼（小沢）と知り合って長いんで。僕が（かつて）捕まったじゃないですか。その時も変わらずに接してくれて…。“本当に良いやつだな”と言ってたのに、こういうこと（休業状態）になるのか…と思って、ちょっとショックだったんですよね」と話した。

宮迫は「“小沢が良い人”っていう…本当に前もこのエピソードを言ったけど、夏に蚊が（小沢の腕に）とまっていた時に、（宮迫が蚊をたたこうとしたら小沢が）“兄さんやめてください。（血を）吸わせてあげましょう”ってやるような、そんな子やのに、なんでこんな変なイメージつけられてさ…腹立つわ、ほんま」と現在の小沢が置かれた状況に思いをはせた。

堀江氏も「本当にそうですよね。あれ（休業期間）はちょっとね、長いですよね」と応じ、宮迫も「ちょっと“巻き込み事故”はなはだしいからね」などと同意していた。