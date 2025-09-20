歌手ニール・ヤング（79）とバックバンド「ザ・クローム・ハーツ」が、米ジュエリーブランド「クロムハーツ」から商標権侵害で訴えられた。



【写真】ステージで熱唱するニール・ヤング

カリフォルニア州連邦裁判所に提出された訴訟で同ブランドは、高級シルバーアクセサリーと長年関連付けられてきた「Chrome Hearts」という名称をニールとマイカ・ネルソン、コーリー・マコーミック、アンソニー・ロガーフォ、スプーナー・オールダムらバンドメンバーが不正に使用していると非難。ニールの制作会社「ジ・アザー・シュー・プロダクション」も名指しされている。



「ローリングストーン」誌が入手した訴状によると、同ブランドはニールのチームに商標名の使用許可を与えたことは一度もないとして、同バンドが「ニール・ヤング＆ザ・クローム・ハーツ（NYTCH）」という名称を使用しているのは、「市場におけるクロムハーツの評判を悪用する」意図的な試みであると主張している。現在同ブランドは、ニールによる名称使用の全面差し止めを求める仮処分を申請中だが、損害賠償額は未定だ。



また、同ブランドはニールのグッズに関して象徴的なロゴを模倣してはいないとしているが、一方で、混同が既に生じていると主張。第三者の販売業者がNYTCHの商品を公式コラボ商品であるかのように販売し始め、両者の境界が曖昧になっているとしている。



ちなみにニールのバンド名は1976年の楽曲「ロング・メイ・ユー・ラン」の歌詞が由来のようだ。一方でブランドの「クロムハーツ」は1988年設立とされている。



6月からスタートしたワールドツアーが先日終了したばかりのニール、同ブランドは7月にニールのチームに初めて懸念を伝えたものの、NYTCHの公演は名称もそのままに続行しグッズが販売され続けたとしている。そして、今回の重複を問題視している理由の一つとして、マドンナ、ドレイク、ローリング・ストーンズらアーティストとのコラボレーション実績を持ちファッションと音楽分野への長年の貢献を同ブランドは挙げていた。



（よろず～ニュース編集部）