100均で300円ってマジ！？専門店だと数千円！コスパもクオリティもレベチな自転車グッズ

最近どんどんレベルがアップし続けている、ダイソーの自転車グッズ。またまた気になるアイテムを発見しました！今回紹介するのは、小物の持ち運びに便利な『自転車サドルバッグ』。しっかりとした生地で丈夫な上、収納力も抜群です！メッシュポケットやフックも付いていて機能性も◎3点で固定するので安心して使えますよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：自転車サドルバッグ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

専門店だと数千円することも…！ダイソーの『自転車サドルバッグ』は300円で買えちゃう♡

最近、自転車グッズのレベルがどんどんアップしているダイソー。またもや気になるアイテムを発見しました。

今回紹介するのは『自転車サドルバッグ』。小物類の持ち運びに便利な自転車用のサドルバッグです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、自転車グッズ売り場に陳列されていました。

擦れに強そうな厚めで丈夫な素材です。引っ張ってもあまり伸びず、しっかりしています。

例えると、よくあるガチャベルトの布部分のような質感の生地です。

内側にはフックが付いており、リングやカラビナなども取り付けられます。

メッシュポケットも付いているので、細々としたものを入れるのに便利ですよ。

自転車のメンテナンスに必要なアイテムがすっぽり入る！

収納力も抜群で、サドルを拭くためのタオル、厚手のゴム手袋、ごみ袋、工具など、自転車のメンテナンスに必要なアイテムがすっぽり入りました！

メッシュポケットには自転車用パーツの予備などの小物を入れています。

プラスチックの板のようなものが入っていて、型崩れしにくいのも嬉しいです。

自転車にはバックルと面ファスナーで取り付けることができます。

3点で固定するので、多少揺れますが走行中に外れることもありませんでした。

セキュリティも兼ねて、念のためにダイヤルロックなどをつけてもよさそうです。

今回はダイソーの『自転車サドルバッグ』を紹介しました。

専門店だと数千円するものだと思っていたので、330円（税込）で販売してくれるのは助かります！自転車が趣味の方には、特におすすめな商品です。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。