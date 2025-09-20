名品すぎて手放せん♡バッグにつけとくと何かと便利な100均ストラップ

ダイソーをパトロールしていると、お洒落なミラーチャームを発見しました。東京ガールズコレクションとコラボレーションした商品で、お値段は￥220（税込）。プチプラなのに高見えするデザインで、オトナ女子にもおすすめです。バッグに付けておくと何かと便利なアイテムなので、この機会にぜひチェックして♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ストラップ鏡

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

もう手放せない♡ダイソーで便利なストラップを発見！

ダイソーをパトロールしていると、お洒落なミラーチャームを発見。その名も『ストラップ鏡』。お値段は￥220（税込）でした。こちらはダイソーとTOKYO GIRLS COLLECTION（TGC）がコラボした商品で、今回筆者がブラックをGET。他にもホワイトやブラウン系のカラー展開があるようです。

材質は塩化ビニル樹脂とアクリル樹脂。レザー調のデザインで、高見えするシックなデザインがGOOD。オトナ女子も使いやすい見た目が嬉しいですよね。

鏡の映りも良好。アイシャドウやリップなど、部分的なメイク直しに便利そうです。わざわざ鏡を持ち運ばなくて済むので、荷物がかさばらないのがGOODです。

ナスカン＆カラビナ付き！ダイソーの『ストラップ鏡』

ストラップにはナスカンとカラビナが付いています。試しにナスカンの方にチャームを付けてみました。あえて色々繋げて、ジャラジャラと装飾しても可愛いかと思います。

カラビナの方はカバンに付けてみました。ミラーが程よい大きさで、バッグチャームとしても存在感がありますね。

カラビナの方で取り付けるとミラーチャームの収まりがいいですが、ナスカンの方で取り付けると、チェーンが付いている分長さが出ます。そのため、カバンに付けたままの状態でもミラーが使いやすくなるのが◎鏡の使用頻度で、取り付け方を工夫しても良さそうですね。

今回はダイソーの『ストラップ鏡』をご紹介しました。

東京ガールズコレクションとコラボした、ダイソーのお洒落なミラーチャーム。カバンに付けておくと何かと便利ですよ。プチプラなのに高見えする優秀グッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。