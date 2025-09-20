「巨人５−４広島」（１９日、東京ドーム）

広島が３位・巨人に逆転負けを喫し、３連敗でＣＳ圏内まで７ゲーム差に広げられた。先発・大瀬良大地投手（３４）が岡本に２被弾し、投手の山崎には２本の適時打を許すなど６回５失点と誤算だった。２位の可能性が消滅し、２０日の同戦で引き分け以下ならＢクラスが確定する。崖っぷちまで追い込まれた新井貴浩監督（４８）は現状を受け止め、残り試合に目を向けた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−大瀬良は下位打線でチャンスをつくられ、山崎に２打席連続適時打を許す形になった。

「１本目がチェンジアップだったかな。２本目が真っすぐ。そこもね、本人も感じていると思います」

−佐々木を今季初めて６番に置いた。

「そこはもう、『今日のスタメンの中で、どうやったら点を取れるかな』ということで６番に。それだけかな。（佐々木）泰を６番にしたい、ということではない」

−より上の打順を経験させたい思いか。

「そういうわけではない。きょうのスタメンを組んだ時に、どれが得点する確率が高いかな、というところで６番」