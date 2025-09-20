100均で500円で買えるってお得すぎ！磁石でくるっとまとまる！持ち運びに便利なケーブル

ダイソーでまたしても凄い家電小物を発見しました！『マグネットケーブル』という500円の商品なのですが、ケーブル自体が磁石でピタッとくっつくのが特徴。一瞬でくるっとまとめられるので、持ち運びにとても便利です！Type-Cに対応しているのも嬉しいポイント。充電だけでなく、通信にも使えて文句なしです◎

商品情報

商品名：マグネットケーブル

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：1m

販売ショップ：ダイソー

一瞬でくるっとまとめられる！ダイソーの『マグネットケーブル』が持ち運びに便利！

家電量販店で販売されていてもおかしくない、クオリティの高いUSBケーブルが揃っているダイソー。またしても凄い商品を発見しました！

今回紹介するのは『マグネットケーブル』という商品。充電・通信に使えるUSBケーブルです。

価格は550円（税込）です。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。

マグネットでピタッとくっつく、画期的なケーブルです。

一般的なケーブルとは異なり、ケーブルにマグネットが内蔵されています。

ケーブル自体が太く、曲がりにくくて丈夫です。

磁石の力で一瞬でケーブルがくるくるとコンパクトにまとまるので、持ち運びに便利ですよ！

磁石がつく壁などに、ピタッとくっつけて保管してもよさそうです。

コネクタはType-AとType-Cとなっています。

USB出力は最大5V、3Aに対応しています。

規格はUSB2.0で、転送速度は最大で480Mbpsです。

Type-C対応で使いやすい！スマホの充電も問題なくできた◎

充電だけでなく通信にも使えるのが嬉しいポイント。

最近主流のType-C対応で使いやすいです。

早速スマホの充電に使用してみました！

550円とかなりお手頃なのにも関わらず、問題なく充電することができました。

出かけ先や旅行などだけでなく、自宅で日常的に使うのもいいかもしれません。

今回はダイソーの『マグネットケーブル』を紹介しました。

パッケージをよく見ると、有名なストレージデバイスブランド「HIDISC」の商品ということがわかりました！しっかりとしたブランドのものなので安心感がありますよね。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。