100均で500円で買えるってお得すぎ！磁石でくるっとまとまる！持ち運びに便利なケーブル
商品情報
商品名：マグネットケーブル
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：1m
販売ショップ：ダイソー
一瞬でくるっとまとめられる！ダイソーの『マグネットケーブル』が持ち運びに便利！
家電量販店で販売されていてもおかしくない、クオリティの高いUSBケーブルが揃っているダイソー。またしても凄い商品を発見しました！
今回紹介するのは『マグネットケーブル』という商品。充電・通信に使えるUSBケーブルです。
価格は550円（税込）です。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に陳列されていました。
マグネットでピタッとくっつく、画期的なケーブルです。
一般的なケーブルとは異なり、ケーブルにマグネットが内蔵されています。
ケーブル自体が太く、曲がりにくくて丈夫です。
磁石の力で一瞬でケーブルがくるくるとコンパクトにまとまるので、持ち運びに便利ですよ！
磁石がつく壁などに、ピタッとくっつけて保管してもよさそうです。
コネクタはType-AとType-Cとなっています。
USB出力は最大5V、3Aに対応しています。
規格はUSB2.0で、転送速度は最大で480Mbpsです。
Type-C対応で使いやすい！スマホの充電も問題なくできた◎
充電だけでなく通信にも使えるのが嬉しいポイント。
最近主流のType-C対応で使いやすいです。
早速スマホの充電に使用してみました！
550円とかなりお手頃なのにも関わらず、問題なく充電することができました。
出かけ先や旅行などだけでなく、自宅で日常的に使うのもいいかもしれません。
今回はダイソーの『マグネットケーブル』を紹介しました。
パッケージをよく見ると、有名なストレージデバイスブランド「HIDISC」の商品ということがわかりました！しっかりとしたブランドのものなので安心感がありますよね。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。