これ見た目より断然快適！「想像超えのさっぱり感♡」新感覚の100均ボディタオル

お風呂タイムがちょっと楽しくなる、ダイソーの画期的なアイテムをご紹介します！シリコーン製ボディタオルで、見た目に反してやさしい洗い心地。扱いにくそう…と思いきや、使えば納得の泡立ちとさっぱり感でやみつきに♡背中までしっかり洗えて、水切れもよく衛生的。ちょっとクセになる新感覚アイテムです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シリコーンボディタオル

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：20cm×100cm

販売ショップ：ダイソー

見た目はすべり止めシート…でもこれ「ボディタオル」なんです！

ダイソーの『シリコーンボディタオル』、皆さんはもう試しましたか？

見た目はまるですべり止めシートのようで、少しハリのある質感。これがボディタオルと言われても、「ちゃんと洗えるの？」と最初は半信半疑でした。

触った瞬間はキュッとした感触で「これは刺激強めかも…？」と思ったのですが、実際に使ってみると、その印象がガラリと変わりました！

予想外のやさしい洗い心地にやみつき♡ダイソーの『シリコーンボディタオル』

目が細かいおかげか、ボディソープをワンプッシュして揉み込むだけでしっかり泡立ちます。

いざ洗い始めると、意外にもやさしい肌あたりでびっくり。

個人的には毛のタイプのボディブラシよりもソフトで、ヒリヒリ感が少ないのが好印象でした。

1番気に入ったのは、洗い上がりのさっぱり感！皮脂が落ちすぎて肌が突っ張る感じもなく、ほどよいスッキリ感で爽快です♡

つるっとした素材なので、最初は少しすべりやすいと感じるかもしれませんが、折りたたんでしっかり握れば安定して洗えます。

約100cmと長めのサイズで、背中を洗うときもラクラク。手が届かなくて洗いにくい部分もさっぱりと洗い上げられるのがGOOD！

乾きも早くて衛生的！ちょこっとリメイクでさらに使いやすく！

筆者は少し工夫して、手の大きさに合わせてハサミでカットし、サイドを簡単に縫って手を入れられるポケット状にしてみました。

たったこれだけでもフィット感が良くなって滑りにくくなり、さらに快適に使えるようになりましたよ。

気軽に試せる200円アイテムなので、自分好みにリメイクするのもおすすめです。

シリコーン製なので、泡切れ・水切れがとても良いのも高ポイント。お風呂場に吊るしておくだけで、翌日にはすっきり乾いているので、衛生的に使い続けられます。

今回は、ダイソーの『シリコーンボディタオル』をご紹介しました。見た目の印象に反してやさしい肌あたりとしっかり泡立つ使い心地に、筆者はすっかりハマってしまいました！

新感覚のボディタオル、気になった方はぜひダイソーで探してみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。