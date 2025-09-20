巨人は19日、広島との試合（東京ドーム）に5−4で勝利。9回に登板したライデル・マルティネス（28）が43セーブ目を挙げ、2013年に西村健太朗氏がマークした球団最多セーブ記録を12年ぶりに塗り替えた。



球団セーブ記録を更新したマルティネスについて、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』に出演した解説者の五十嵐亮太氏は「FAで入ってきたんですけど、しっかり結果を残しましたよね。今日も大勢・マルティネスの継投だったんですけど、やっぱりこの2人がハマると巨人は強いですし、1点差で流れが分からない中で、勝ち切れるのは強さですよね」とコメント。

同じく解説者の佐伯貴弘氏は「2敗目をした時にこの世の終わりみたいな報道をされたじゃないですか。でもその後、こうやって記録を作るわけですから、やっぱり凄いピッチャーですよね」と話し、MCの谷繁元信氏は「来年には250セーブ届くんじゃないですかね」と残り41セーブに迫っている、大記録達成にも期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』