【装蹄師・西内荘コラム】季節の変わり目と装蹄現場の忙しさ

まだまだ天気予報では暑い日が続いていますが、装蹄をしているとずいぶん涼しくなったと感じます。夏場は最低でも1日2回の着替えを必要とする仕事ですから、気温の変化は肌でわかります。火曜日までいた北海道では汗もかかずに装蹄できたくらいで、秋を感じました。

それなのに、先週の3日間競馬の影響で現場の私たちはバタバタさせられました。今の慣習では追い切り後に装蹄する厩舎が多く、いつもなら追い切り後の水曜日から出走予定馬の装蹄を始めます。しかし日程が押している今週は、木曜日から追い切る厩舎がほとんど。実質木曜日と金曜日の2日間で出走馬の装蹄を完了させなければならず、予定を組むのに四苦八苦し、違う汗をかいてしまいました。

今週は重賞レースに担当馬の出走はなく、メインレースは今日の中山11R・ゼットリアンだけになりました。ただしリアンはレース毎に調子を上げている感じがあり、久しぶりの中山でも期待したいところです。

変わり身に期待したいのは、明日の阪神3R・スマートコーラル。ひと叩きされた効果か状態UPを感じますし、ダート替わりも好材料になると思います。

●2025年9月20日（土）

・中山

11R ゼットリアン

・阪神

6R ギュルヴィ

●2025年9月21日（日）

・中山

12R スマートプレシャス

・阪神

3R スマートコーラル

4R キンダープンシュ

スマートジュリアス

9R スマートジェイナ

ヒーローインチーフ

12R リネアグローリア

以上、装蹄から感じた好感触馬です。