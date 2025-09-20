トヨタ新「“3列7人”ミニバン」発売に大反響！ キラリと光る“専用パーツ”装備の「4WD仕様」に「迫力ある外観がイイ」の声も！ 「リッター22キロ」の低燃費も魅力の「ヴォクシー」最高級モデルに注目！

進化した最高級モデルに反響集まる

トヨタは2025年9月2日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表し、同日より発売しました。

今回の改良ではボディカラーの整理や一部オプションの標準装備化など、小規模ながら商品力を底上げする内容が盛り込まれています。

【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ新「“3列7人乗り”ミニバン」です！（17枚）

そんなヴォクシーのグレードラインナップで、最も高価なモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

進化した最高級モデルの気になる仕様とは？

初代ヴォクシーは2001年に姉妹車「ノア」とともにデビューしました。

落ち着いた雰囲気のノアに対し、ヴォクシーは押し出し感の強いフロントマスクで個性を際立たせ、両車のキャラクターを明確に差別化。

3代目モデルの途中までは、ネッツ店専売を示す専用エンブレムも装着されていました。

販売チャネルの統合を経て、現行型は2022年1月に約8年ぶりのフルモデルチェンジを果たした4代目。

全車が3ナンバーサイズへと拡大され、いまやトヨタの主力ミニバンのひとつとなっています。

自販連が発表した2025年8月の新車販売ランキング（乗用車ブランド通称名別）では、ヴォクシーは5122台を記録し第8位（軽自動車を除く）にランクイン。堅調な人気を裏付けています。

今回の一部改良では、ボディカラーを4色に整理したほか、従来オプションだった装備を標準化。

さらに福祉車両（ウェルキャブ）には、省スペースで使えるショートスロープ仕様が新たに追加されました。

そんな進化を果たしたヴォクシーには、複数のグレードが展開されていますが、なかでも最も高価な最上級モデルは「HYBRID S-Z E-Four」です。

全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mm、ホイールベース2850mmというミドルサイズのボディに、ノアとは異なるヴォクシー専用エアロパーツを装着。

くわえてHYBRID S-Z E-Fourグレードでは、フロントバンパー内部にLED薄暮灯を組み込むなど、ディテールでも上級感を演出しています。

足元はダークグレー塗装の16インチアルミホイールで引き締められ、ステンレス製ドアベルトモールディングも標準装備です。

インテリアはブラックを基調とし、シートは合成皮革とファブリックのコンビ。

3列シート7人乗りレイアウトとし、2列目には大型サイドテーブルとアームレストを備えたキャプテンシートを採用するなど快適性を高めています。

ステアリングは本革巻き、メーター類は下位グレードの4.2インチに対し、7インチマルチインフォメーションディスプレイを搭載。

利便性では、両側パワースライドドア、ETC2.0ユニット、10.5インチディスプレイオーディオPlusが標準装備となり、使い勝手も向上しました。

安全面では「トヨタセーフティセンス」を全車標準化。「アドバンスト パーク」や渋滞時支援システム「アドバンスト ドライブ」もオプションで用意されます。

加えて、運転席・助手席には「快適温熱シート」を設定し、寒冷地での使い勝手も配慮されています。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンに前後モーターを組み合わせたハイブリッドシステムで、駆動方式は電気式4WD「E-Four」。

燃費性能はWLTCモードで22.0km／Lと、3列ミニバンながら高効率を実現しています。

価格（消費税込み）は421万9600円。最安の「S-G 2WD」（324万6100円）と比べると97万3500円高となりますが、充実した装備や先進安全機能を考慮すれば、納得感のある設定といえるでしょう。

ネット上でも今回の改良について多くの声が寄せられており、「装備がさらに充実して高級感が増した」「標準装備が増えたのは嬉しいが価格はやはり高め」「4色に整理されたのは少し寂しいけど選びやすくなった」「外観の迫力はやっぱりヴォクシーが一番だと思う」「キャプテンシートの快適性が羨ましい」「燃費22km／Lでこのサイズはすごい」といった意見が見られます。

ユーザーの関心は価格や装備の充実度にとどまらず、デザインや使い勝手などにも注目しており、ヴォクシーの存在感の大きさを物語っています。