「あれは何だったのか」自宅に突然訪れたゆりやんレトリィバァに唐田えりかが思ったこと

女優・唐田えりかさんによる連載『面影』第5回。

前編に引き続き、今回綴られるのは、Netflixシリーズ『極悪女王』で共演した芸人・ゆりやんレトリィバァさんについて。

前編「震えながら『ありがとう』と言ってくれた『極悪女王』で唐田えりかとゆりやんに生まれた絆」では、過酷な撮影を乗り越えた二人の絆が描かれました。

約２年間の撮影期間ほぼ毎日一緒にいたという唐田さんの目からみる「アホすぎて最高」なゆりやんさんの日常を後編ではたっぷりお伝えします。ちなみに唐田さんはゆりやんさんを「レトリ」と呼びます。

写真は、前編に引き続き五島列島・福江にて写真家・阿部裕介さんが撮り下ろしたもの。海に飛び込む唐田さんにご注目です。

アホすぎて、かっこいい

レトリはいつも恋に悩みもがいている。

あるとき、ディズニーランドに2人で行き、スペースマウンテンを２時間くらい待っている最中、「ついにこの感情をネタにしたんだ。ちょっと見てくれないかい？」と贅沢にも最初から最後までネタを披露してくれた。

アホすぎる！と思った。こんな長蛇の列の中、実際にネタで使う映像を見せてくれながら、小声ではありながらも、身振り手振りで。ゆりやんレトリィバァすぎる。

いくら変装をしていても、レトリはいつもどこでも身バレしてしまう。「ミッキーちゃうねん！」と言うくらい、人に気づかれる。ほんっとうに、いつも、一生懸命に生きてる人間すぎて。最高すぎて、アホすぎて、かっこよくて、笑ってしまう。チャーミングにも程があるんだ。

私から見て、レトリは、驚くくらい、めっちゃ人間らしい人間だ。好きなものは、大好きだと声にし、嫌いなものは、大嫌いだと声にする。

明らかに"良い人"が滲み出ているくらい良い人だが、ちゃんと自分軸があり、努力してる人だからこその、人に対しての厳しさを持ち合わせているから、大好きなのだ。ちゃんと怒り、ダメなことはダメだと言葉にする強さがある。そして普段の怒りやそれらを、結果自分のネタとして表現している。

俳優も生き様が芝居に出るとよく言うが、芸人もそうなのだと、レトリを見ていて思った。人生ってネタだらけなんだなぁと。まさに表現者を体現している人だと思う。

「これを飲み水に浄化します！」

あるとき、嫌なことがあって少し気持ちが落ちていた。ふと携帯を見たらレトリから電話がきていた。「バブ、今どこにいるの？」と言われた。(レトリくんからは「バブ」や「えりかくん」など自由に呼ばれている。単純に由来は、「えりかは赤ちゃんみたいだから」とのこと)

こんなことがあったと話していたら、「そっちにいくね」と、家に来てくれた。「最近聞いたことやってみていいかい？」と、水道水をコップに入れ、おまじないみたいなことを始めた。

「これを飲み水に浄化します！」と。私は目を瞑っていたけど、気になって時たま薄目で見てしまった。レトリは、とっても一生懸命、水道水に念を送っていた。

あまりにも一生懸命だったから、私も再び目を瞑り集中していたが、時たま思い出す。あれは何だったのか。アホすぎる！！！

落ち込んでいても、レトリに話すと、なんで落ち込んでいたんだっけ？という気持ちになる。天性の芸人、とはこの人のことだと思う。

LAのカフェにこもる

レトリは今、LAに拠点を置いて暮らしている。

撮影中、「どうしてLAに行くことを決めたの？」と聞いたら、「大スターになりたいのさ」と言った。もう日本でやりたいことはやった。大金持ちにもなりたいし、コメディアンとしてスターになりたいと。『極悪女王』もその過程なのだと。恥ずかしげもなく、ハッキリと言っていた。

日本とアメリカでは、お笑いが違いすぎる。向こうに旅立ったレトリは、その勉強のために一日中カフェにこもっていると言っていた。レトリはいつも上しか見ていない。夢を叶えるためのルートを分かっているし、そのための努力を惜しまない。

自分で自分を超えることの楽しさを知っている。

私はそんなレトリの姿を、ずっと見てきた。

完全に、大スター

先日、久しぶりに会った彼女は、ルミネtheよしもとで単独ライブのステージに立っていた。登場から、しつこいわ！というくらい、ふざけ倒していた。

おかしくて、おかしくって、声を出して笑ってしまう。

ずっとステージにいた彼女が、途中、後部座席の方に急に現れた。暗かった後部座席の中央、すぐ近くの彼女にスポットライトが当たる。

その瞬間、まさに"溢れんばかりの笑顔"という顔で彼女は登場した。

眩しいどころじゃない。あんなに、心から楽しそうにステージに立つ人がいるのだろうか。自分を信じてるからこその、みなぎる楽しさと自由さを目の当たりにして、なんだか気付いたら涙が出てきてしまった。

完全に、大スターなんだ。

今はなかなか気軽に会うことは難しいけれど、ずっと繋がっている感覚がある。親友であり、戦友であり、彼女のファンだ。

私も、がんばる！！！

レトリくん、いつも笑かせてくれてありがとう！！！！！！

