高齢化が進む日本で、誰の身にも起こりうる親の死。しっかりと送りたいと思うものの、たとえば限られた年金で暮らしていたら。たとえば葬儀費用もとてもまかなえないとしたら……ある男性のケースをみていきます。

変わり果てた母を前に、こぼれ落ちた涙

「もしもし、田中さんのお宅でしょうか。しばらくお母様のお姿が見えないので、一度様子を見に来ていただけませんか」

民生委員からの電話に、田中博さん（66歳・仮名）の胸はざわつきました。都内のアパートで月7万円の年金と月8万円ほどのアルバイト代で暮らす田中さん。自身の生活で精一杯で、同じ都内に住む母・はなさん（90歳・仮名）の自宅を訪ねるのは数カ月ぶりでした。

合鍵でドアを開けると、そこには信じがたい光景が広がっていました。変わり果てた姿で横たわる母。孤独死でした。警察の現場検証が終わり、ようやく落ち着きを取り戻したのも束の間、田中さんの前に「葬儀」という現実が立ちはだかります。

「息子は自分ひとり。自分が何とかしなければ」。悲しみに暮れる暇もなく、近所の葬儀社に連絡を取りました。担当者は、親身に話を聞いてくれたあと、見積書を差し出しました。

「本当に最低限で、火葬だけを行う『直葬』というプランになりますが、それでも25万円ほどは……」

その金額に、田中さんは言葉を失いました。自身の年金暮らしでは貯蓄などほとんどなく、手元にあるのは次の年金支給日までの生活費がやっと。数十万円という金額は、あまりにも重いものでした。

「母親なんです。せめて、人並みに送ってやりたい。でも……お金がないんです」

担当者にそう絞り出すのがやっとでした。「母さん、ごめん……ごめんな」。情けなさと母への申し訳なさで、涙が止まりません。親の死は、子の経済状況という現実を容赦なく突きつけます。

どうすれば、母を弔うことができるのか。途方に暮れた田中さんは、すがるような思いで、母が暮らした区の区役所の窓口へと向かいました。そこで彼は、これまでまったく知らなかった「葬送の選択肢」と向き合うことになります。

葬儀費用問題、公的制度と生前の備え

田中さんのようなケースは、決して特別なことではありません。親が高齢になり、自身も年金生活者となるなかで、突然訪れる親の死と、それに伴う金銭的な問題は、誰にでも起こりうる現実です。

株式会社鎌倉新書『第6回お葬式に関する全国調査』によると、葬儀にかかる費用の総額（飲食・返礼品含む）は全国平均で118.5万円にも上ります。これはあくまで平均であり、葬儀の形式によって費用は大きく異なります。

一般葬（会葬者を招く一般的な葬儀）：161.3万円

家族葬（近親者中心で行う小規模な葬儀）：105.7万円

一日葬（通夜を行わない葬儀）：87.5万円

火葬式・直葬（儀式を行わず火葬のみ）：42.8万円

田中さんが提案された「直葬」でさえ、約40万円が相場です。この費用をすぐに用意できない場合、どうすればよいのでしょうか。実は、費用負担を軽減するための公的な制度が存在します。

葬祭費支給制度

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った人（喪主）に対して、自治体から「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体によって異なり、3万〜7万円が一般的です。申請には、死亡診断書のコピーや葬儀社の領収書、申請者の口座情報などが必要となります。

葬祭扶助制度

故人の遺族が生活保護を受けているなど、経済的に困窮していて葬儀費用を出すことができない場合に適用されるのが、生活保護法に基づく「葬祭扶助制度」です。この制度を利用すると、自治体が定める基準額の範囲内で葬儀費用が支給されます。

親が亡くなったが、葬儀費用が足りない……こうした事態を避けるためには、親子が元気なうちに「もしも」の話をしておくことが何よりも大切です。

「どんなお葬式をしてほしいか」

「費用は誰がどのように負担するのか」

このようなデリケートな話題も、エンディングノートを活用すれば話し合うきっかけになります。親の希望を書き留めてもらうことで、いざという時に慌てずに済み、遺された側の精神的な負担も大きく軽減されます。また、経済的な備えとして、少額短期保険（葬儀保険）の活用も有効な選択肢です。手頃な保険料で葬儀費用に特化した保障を得られるため、遺された家族に金銭的な負担をかけずに済みます。

親の死は、いつか必ず訪れるもの。そのとき、「お金がなくて弔えない」という悲しい事態に陥らないためにも、公的な制度を知り、生前の備えを進めておくことが重要です。

［参考資料］

株式会社鎌倉新書『第6回お葬式に関する全国調査』