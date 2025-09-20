BOTANISTがリニューアル♡森林浴気分で潤う新ボディーソープ

乾燥が気になるこれからの季節、ボディーケア選びに迷っていませんか？BOTANISTから、この秋「ボタニカルボディーソープフォーム モイスト」がリニューアルして登場します。森林浴をしているような癒しの香りと、贅沢な濃密泡で包み込む新感覚のバスタイム。自然の恵みを感じながら、肌も心もやさしく満たされるひとときを楽しんでみませんか。

BOTANISTリニューアルのポイント

今回のリニューアルでは「ヒノキとサンダルウッドの香り」に進化。国産ヒノキ精油にフィトンチッドを含む香料を配合し、まるで森林浴をしているような深呼吸したくなる香りを実現しました。

さらに、1プッシュあたりの泡量は従来品の3倍*に。へたりにくい濃密泡で、肌にやさしく密着して贅沢な洗い心地が長続きします。透明感あるパッケージデザインも、バスルームを上品に演出してくれます。

* 従来品と比較した１プッシュあたりの泡量

こだわりの成分と保湿力

植物由来の洗浄成分はそのままに、泡持ちアップ成分2を追加配合。リキッドシアバター3がすっと浸透*2し、乾燥しがちな肌に潤いを与えます。

さらに、ボタニカルバターミルク®*4がしっとり感をキープ。洗い上がりはつっぱらず、やさしくうるおう素肌に導きます。

エモリエント成分やアロエベラ葉エキスなど、自然由来の保湿成分がたっぷり詰まった処方は、毎日のバスタイムに安心感を添えてくれます♡

2 ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリクオタニウムー７（すべて増粘剤）

*2 角質層まで

*4 シア脂、カカオ脂、アストロカリウムムルムル種子脂、ヤシ油、アーモンド油（すべてエモリエント成分）

商品概要とラインナップ

ボタニスト ボタニカルボディーソープフォーム モイスト



価格：500mL・1,100円（税込）

香り：ヒノキとサンダルウッド

ボタニスト ボタニカルボディーソープフォーム モイスト（詰替）



価格：440mL・946円（税込）

全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）では2025年10月1日（水）より順次発売、公式オンラインストアや各ECモールでは10月3日（金）から取り扱いがスタートします。

森林浴のような癒しを毎日のバスタイムに

リニューアルしたBOTANISTの「ボタニカルボディーソープフォーム モイスト」は、香り・泡・保湿力すべてが進化。

自然に包まれるような心地よさを感じながら、肌にうるおいを与えてくれます。忙しい日常の中で、ほっと一息つけるご褒美ケアとして取り入れてみませんか？