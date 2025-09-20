今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第26週「愛と勇気だけが友達さ」の第126回が9月22日に放送予定です。

【写真】のぶや羽多子とともに笑顔を見せているのは…

＊以下9月22日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの母・羽多子を江口のりこさん、のぶの妹・蘭子を河合優実さん、メイコを原菜乃華さん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）が撮ったミュージカルの写真を見ていた嵩（北村匠海さん）は、こっそり来ていた登美子（松嶋菜々子さん）が写った写真を見て驚く。

そんな中、のぶ、登美子、羽多子（江口のりこさん）が旅行することに。

出発前夜、初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になった嵩は、写真で登美子の笑顔を見てうれしかったと話す。

旅行から戻り、カメラを手に写真屋を訪れたのぶは、店主に声をかけられる。