最終回を迎える、朝の情報番組『す・またん！』

読売テレビは、関西ローカルで放送されている朝の情報番組『す・またん！』の最終回で、初代解説キャスターを務めた辛坊治郎と、初代MCを務めた森たけしが出演することを発表しました。

『す・またん！』は、15年にわたって放送されてきた朝の情報番組。9月30日の放送で最終回を迎えます。この日の放送では初代解説キャスターである辛坊治郎、初代MCである森たけしが出演。フィナーレを盛り上げます。

さらに同日、読売テレビ本社1階の10plazaにて、番組初となる公開生放送の実施も決定。辛坊、森の両名のほか、番組MCである虎谷温子アナ・立田恭三アナ・佐藤佳奈アナ、気象予報士の達淳一も公開生放送に登場予定です。こちらは、番組WEBサイトにて無料観覧が募集中となっています。また、10plazaでは9月22日より番組の15年の歴史を振り返るパネル展示なども開催予定です。

出演者の辛坊、森、両氏のコメント

番組出演に関して、辛坊、森の両氏からは以下のコメントが発表されています。

【辛坊治郎 コメント】

去年の夏にテレビ完全引退を決めたので、久々の出演です。ほとんど素人に戻ってますから、興奮して不規則発言をしないか心配です。要らんことを口走って炎上するかも知れません。皆さん笑って許してください。

【森たけし コメント】

前日まで旅なので、無事にスタジオに行けるか心配なのですが、行けなければ辛坊さんに挨拶しなくて済むし、行けたら暴走オジサンの進化を見られるので、どっちでも良いです。

『す・またん！』最終回は、9月30日（火）あさ5時10分から放送予定です。